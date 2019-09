Regnet skaper trøbbel under sykkel-VM i England

Flere utøvere har fått problemer i det voldsomme regnværet.

Saken oppdateres.

Philippe Gilbert, som på forhånd var en av gullfavorittene, krasjet rett i et reklameskilt cirka halvveis i rittet. Belgieren kom seg tilbake på sykkelsetet og syklet videre. Men like før klokken 15.00 hadde belgieren fått nok. Han måtte bryte og var helt knust i målområdet. Man kunne se at tårene trillet. Vegard Stake Laengen brøt omtrent samtidig også, og nå er det norske laget en mann mindre.

- Det var hardt. Jeg kjente at magen låste seg helt, og da var det sjanseløst. Temperaturen var forsåvidt grei, men det blir vanskelig når kroppen ikke funker, sier Stake Laengen. til TV 2, like etter å ha brutt.

Regjerende verdensmester Alejandro Valverde måtte også kaste inn håndkleet da det gjensto under 80 kilometer av rittet.

Elendige værforhold

På forhånd var det meldt om skikkelig dårlige forhold under søndagens landeveisritt i sykkel-VM i Yorkshire. I utgangspunktet noe som nordmennene faktisk så frem til. På lørdag sa landslagssjef Stig Kristiansen at værforholdene ville bli en fordel for de norske gutta.

- Nordmenn er ikke noe mer glad i ruskevær enn andre, men vi er født og oppvokst i et kaldt og ganske værhardt land. Det er bare sånn det er. Vi er mer robuste og mer hardføre for å takle sånne situasjoner. Det er ubehagelig, og våre gutter blir kalde de også, men de blir mindre kalde enn en tynn spanjol på 58 kilo, sa Kristiansen.

Ingen bilder fra luften

Landslagssjefen var i hvert fall inne på noe, fordi flere syklister har fått trøbbel etter de første timene. Store profiler som Phillipe Gilbert og Greg Van Avermaet gikk i bakken cirka halveis i rittet, men kom seg opp igjen på sykkelsetet.

- Obs! Obs! Været fortsetter å skape trøbbel: Når rytterne kommer inn på runden, om ca en time, blir det ingen motorsykkel- eller helikopter-bilder. Flyet som tar mot signalene må ned i Leeds og fylle drivstoff. Kan ta opp mot en time med kun stasjonære kameraer, skriver TV 2s reporter Sindre J. Olsen.