Regnskapstall for Premier League-klubber skaper bekymring: - De er grusomme

Økonomieksperter mener koronakrisen gir grunn til bekymring for flere klubber i Premier League.

- Alle må innse at Premier League-klubbene ikke er immune mot følgene av det som skjer nå.

Ordene tilhører Greg Clarke, styreformann i Det engelske fotballforbundet (FA), som talte til de øvrige styremedlemmene tidligere denne uken.

Han er tydelig på at koronakrisen får enorme økonomiske konsekvenser for engelske klubber og frykter at flere vil gå konkurs.

Om det også vil gjelde for Premier League gjenstår å se, men det er ikke til å stikke under en stol at koronakrisen er en enorm utfordring for klubbene.

- Situasjonen er knalltøff, sier Geir Tore Kvinen til Nettavisen.

Han er førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og engasjerer seg for fotballøkonomi.

Kvinen får støtte av flere andre økonomieksperter.

Finansanalytiker: - Tallene er grusomme



Den anerkjente sportsavisen The Athletic har sett nærmere på regnskapstallene til Premier League-klubbene, og med utgangspunkt i tallene for 2018/19 mener flere økonomieksperter at det grunn til bekymring for en rekke av klubbene

- Tallene er grusomme, sier finansanalytiker John Purcell.

Crystal Palace og Newcastle har ikke levert inn deres regnskap for 2018/19 ennå, men det har de øvrige 18 Premier League-klubbene.

Regnskapet viser at klubbene hadde inntekter på 4,8 milliarder pund - da med utgangspunkt i at Newcastle og Crystal Palace dro inn like mye som året før.

Enorme lønnskostnader



Problemet er bare at for mange av klubbene går inntektene rett ut igjen til lønnsutgifter. I gjennomsnitt bruker Premier League-klubbene 64 prosent av inntektene på lønninger, men som The Athletic skriver; det er bare gjennomsnittet.

Leicester, Bournemouth og Everton bruker over 80 prosent av deres inntekter på lønn.

- Mange av klubbene er i forferdelig forfatning, forteller Purcell som ikke er overrasket om de vil slite fremover.

Det er heller ikke Kvinen som mener mange av klubbene trolig må foreta lønnskutt for å overleve.

- De er nødt til å redusere lønnsutgiftene som er den desidert største utgiften for klubbene, forklarer økonomieksperten.

- Nå vet vi ikke helt sikkert når ting vil starte opp, men det er klart at for hver uke og måned som går så lider klubbene. Spørsmålet er hvor bærekraftige klubbene er. Så lenge de ikke får statlig kompensasjon for dette så vil ikke klubbene ha råd til å lide, forteller Kvinen.

I TRØBBEL? Bournemouth med den norske landslagsspilleren Joshua King har svært høye lønnsutgifter i forhold til inntekter. Foto: Adrian Dennis (AFP)

For de nyopprykkede lagene Norwich, Sheffield United og Aston Villa går over 160 prosent av inntjente midler til lønnsutgifter. Dog er deres regnskap fra da de spilte i The Championship og tar ikke hensyn til klubbenes inntektsløft fra å rykke opp til Premier League.

- Flere av klubbene har ikke råd til det her



I den andre enden av skalaen finner vi Tottenham som kun har brukt 39 prosent av inntektene på lønninger.

Tottenham har likevel vært en av klubbene som mener det er grunn til bekymring og varslet forrige uke om både lønnskutt og permitteringer - noe de i etterkant har fått kritikk for.

Kvinen er imidlertid klar på at dette blir veien å gå for mange av klubbene.

Han påpeker at enkelte klubber som eksempelvis Manchester City vil kunne lene seg på rike eiere og stå over krisen, men at dette på ingen måte gjelder alle klubbene i ligaen.

- Noen av disse klubbene minner mer om Championship-klubber, bortsett fra at de i utgangspunktet har høyere medieinntekter. Det er de som vil være størst i faresonen i en sånn sammenheng, forklarer Kvinen.

- Flere av klubbene har ikke råd til det her og de vil i hvert fall ikke ha råd til det her i flere måneder, sier eksperten til Nettavisen.

Kvinen mener spillerne vil kunne tåle å bære en del av byrden.

- Ledelsen og styrene i klubben er nødt til å fri til spillerne i denne sammenheng. Uten at jeg skal snakke ned spillerne så vil mange av dem ha råd til en lønnsreduksjon i en periode.

Enkelte klubber har opplevd å bli kritisert for å be spillerne om å godta lønnskutt. Det overrasker ikke Kvinen.

- Det som ofte er en utfordring er å være den som tør å gå foran. Da blir man ofte den som blir ekstremt kritisert. Men når det går litt tid så vil man kanskje være den som får gevinst både omdømmemessig og økonomisk, forteller økonomieksperten.

FÅR KRITIKK: Tottenham-eierne Daniel Levy og Joe Lewis. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Belager seg på TV-inntekter

Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal og Liverpool klubbene som utvilsomt står for de største inntektene i ligaen. Sammen drar de inn godt over 60 prosent av de totale inntektene i Premier League.

Likevel tilbyr en rekke av de øvrige lagene lignende lønnsvilkår til sine spillere.

Utfordringen for mange av disse klubbene er imidlertid at flere av dem belager seg veldig på TV-inntektene i Premier League. Koronakrisen har som kjent ført til at ligaen har stoppet opp og det stopper igjen opp inntektene fra TV-kanalene som til og med kan komme til å sende regningen tilbake til Premier League-klubbene.

I tillegg fører koronakrisen til blant annet tapte billettinntekter og andre fortjenester i forbindelse med kampdager.

Derfor vil det være en enorm fordel for de klubbene som også baserer seg mye på andre type inntekter.

Foreslår lønnstak

Det er for tidlig å konkludere om Premier League-klubber vil ende opp med konkurs, men økonomiekspertene The Athletic har snakket med håper at koronakrisen gjør at klubbene lærer av situasjonen og peker på at lønnstak i ligaen kan være et fornuftig alternativ.

Til Nettavisen forteller Kvinen at lønnstak er en spennende tanke, men han tror ikke det vil skje i England.

- De har gjort det i USA. Jeg synes det er en spennende tanke, at det legges noen rammevilkår, men per nå så tror jeg vi ikke kommer til å se det. Jeg tror ikke det blir hverken noe overgangstak eller lønnstak. Da må UEFA eller FIFA inn og bestemme at det skal skje.

- Det er riktignok i sånne krisetider at man kan fatte sånne krisebeslutninger, så hvis man skulle gjort noe med det er det nå man kunne hatt forståelse for det, men jeg tror ikke det kommer til å skjer, sier Kvinen.

I likhet med resten av verden håper klubbene på at koronakrisen går over så fort som mulig.

For akkurat nå må de stole på andre inntekter enn hva de vanligvis er vant med.

- Og da ser kanskje ikke det så dumt ut for alle at Manchester United har samarbeidspartenere i nuddelbransjen, som The Athletic skriver.