Tottenham bekreftet lørdag kjøpet av forsvareren Sergi Reguilón. Han hentes fra Real Madrid, men var på utlån i Sevilla sist sesong.

Reguilón har underskrevet en 5-årskontrakt med Spurs.

Gareth Bale er også klar for Tottenham. Det ble offentliggjort lørdag at han lånes inn fra Real Madrid for en sesong.

Dermed har manager José Mourinho hatt en bra uke på overgangsmarkedet.

