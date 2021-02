Reinkind hjalp Kiel til seier i mesterligaen

Sander Sagosen fikk hvile, men Harald Reinkind bidro med fem mål da Kiel nedkjempet danske Aalborg og vant 28-26 i mesterligaen håndball tirsdag.

Bare svenske Niclas Ekberg (6) scoret flittigere for Kiel. Kampens toppscorer var imidlertid Aalborgs nordmann Sebastian Barthold, som scoret sju ganger på åtte avslutninger.

Reinkind var ikke like giftig, for han trenge hele 12 avslutninger for å nå sine fem mål. Han traff med de to første og til 1-0 og 2-0, men senere gikk det tråere.

Med seieren er Kiel med i kampen om 3.-plassen som kan gi enklere motstand i åttedelsfinalen. Barcelona er suveren i gruppe B med full pott etter 12 kamper, mens Veszprém på 2.-plass er fem poeng foran neste lag. Bare ett poeng skiller mellom Aalborg, Motor Zaporozje og Kiel, med Nantes hakk i hæl.

Som i kvinneklassen går samtlige lag til åttedelsfinale. Fortsatt skal man i halvannen uke kjempe om plasseringer som avgjør hvem som møter hvem i cupspillet.

Både Kiel og Aalborg skal i aksjon igjen torsdag, da borte mot henholdsvis Nantes og Motor.

I gruppe A spiller Elverum onsdag «hjemmekampen» mot Vardar Skopje i Nord-Makedonias hovedstad.

