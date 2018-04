Reiten ble matchvinner for LSK Kvinner

Guro Reiten scoret kampens eneste mål da LSK Kvinner slo Stabæk lørdag. Dermed tok tittelforsvareren sin fjerde seier av fire mulige denne sesongen.

Landslagsspiller Reiten fikk full klaff da hun sendte LSK i ledelsen etter 19 minutter i LSK-hallen. Flere scoringer ble det ikke.

I lokaloppgjøret i Bergen mellom Arna-Bjørnar og Sandviken var det gjestene som kom best fra det og vant 2-1.

Arna-Bjørnar tok ledelsen ved Maria Brochmann etter 35 minutter. Kennya Cordner sto for Sandvikens utligning etter drøye timen, mens June Hammerslands mål 17 minutter før slutt ble avgjørende. Med tap for serietoer Arna-Bjørnar er avstanden opp til LSK Kvinner blitt på hele 5 poeng allerede etter at fire serierunder er unnagjort.

Trondheims-Ørn tok alle tre poengene da Røa ble sendt hjem med 0-1. Elin Åhgren Sørum scoret kampens eneste mål etter 19 minutter. Røa har ennå til gode å ta poeng etter tre spilte kamper.

Kampen mellom Kolbotn og Lyn måtte utsettes da dommer Malin F. Øiseth ikke godkjente Sofiemyr stadion for spill. Kolbotn er i likhet med LSK Kvinner uten poengtap, men har spilt bare to kamper. Avaldsnes, som møter Vålerenga søndag, har spilt bare en kamp og vunnet den.

