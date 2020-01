Reiten med praktscoring for Chelsea i norsk duell

Guro Reiten scoret det viktige 2-1-målet da Chelsea til slutt vant 3-1 over Reading søndag.

Målet til Reitan kom etter 65 minutter da hun fra 18 meter satte ballen i en fin bue over keeper

Scoringen kom etter en retur på et skudd fra Samantha Kerr. Australske Kerr kom på sjuende plass i Ballon d'Or-kåringen i desember og var svært delaktig i sin debut i Chelsea-drakten.

Etter bare 17 minutter, rett etter at Reading tok ledelsen, ble Kerr felt av Readings keeper som fikk rødt kort. Med utvisningen ble det for tøft for Amalie Eikeland og hennes Reading, som til slutt tapte 1-3 i kampen som flere norske spillere var involvert i.

Eikeland spilte hele kampen for Reading, mens både Maren Mjelde og Reiten gjorde det samme for Chelsea.

Lise Marie Utland så kampen på benken for Reading, mens Kristine Leine ikke var med i troppen til samme lag. Chelseas Maria Thorisdottir var ute med skade.

(©NTB)