Reiten med to assist da Chelsea satte rekord

Guro Reiten leverte to assist da Chelsea slo Aston Villa 4-0 borte og inntok tabelltoppen i engelsk superliga. Samtidig satte laget ny rekord.

Chelsea spilte sin 32. superligakamp på rad uten nederlag og slettet dermed Manchester Citys rekord på 31. Rekorden ble satt på dagen to år etter lagets forrige serietap.

Med seieren er Chelsea tilbake på tabelltopp med bedre målforskjell enn Manchester United og en kamp færre spilt.

Samme kveld som Thomas Tuchel debuterte som sjef for Chelseas menn med en målløs kamp ledet Emma Hayes kvinnene til en ny målfest. Sam Kerr, Beth England, Pernille Harder og Magdalena Eriksson scoret målene. Reiten hadde assist på de to siste. Først satte hun opp Harder etter et kort hjørnespark, så fant hun Eriksson med en frisparkserve.

Maren Mjelde spilte hele kampen for Chelsea, mens Reiten ble byttet ut i sluttminuttene.

Neste oppgave for Chelseas kvinnelag er byderby mot Tottenham søndag.

