Reiten på topp i revansjoppgjøret mot England

Guro Reiten blomstret ikke i kantrollen hun bekledde i fotball-VM. I revansjoppgjøret mot England i Bergen flyttes Chelsea-spilleren trolig opp som spiss.

Under mandagens trening på Brann stadion spilte hun på topp sammen med Caroline Graham Hansen, mens Karina Sævik og Emilie Nautnes opererte fra hver sin kant. Underveis var det hyppige posisjonsbytter mellom de fire, og Martin Sjögren bekrefter at det er slik det skulle se ut.

– Vi har analysert hele VM veldig grundig, og et problem var at vi ikke fikk lange nok sekvenser der vi greier å eie ballen på motstanderens banehalvdel. Om vi får til det blir det både bedre angrepsspill og bedre form på laget slik at vi kan være samlet og få en bedre start på forsvarsspillet, sier landslagssjefen til NTB.

– På den bakgrunn vurderer vi å flytte fram Guro og få en annen i kantrollen.

Uansett hvor Reiten spiller på Brann stadion, akter hun å bidra til at Norge framstår på en annen måte enn i VM-kvartfinalen mot England.

– Jeg tror hele gjengen er revansjlysten. Det vi er mest skuffet over i VM er prestasjonen i den kampen, for jeg føler at vi var et stykke unna der vi kunne og burde vært. England er et av de beste lagene og vil gi oss bra matching, men vi vil vise at vi har enda litt å gå på, sier hun.

Mister noe, vinner mer

Under VM hadde Norge hele tiden minst én kraftspiss på banen, flere ganger to. Med Reiten og «Caro» mister man noe muskler og defensiv kapasitet, men vinner andre kvaliteter. Sjögren sier at meningen er at det skal være et dynamisk forhold mellom spissene og kantene.

– Ut fra spillertypene vi kanskje velger blir det nok flere posisjonsskifter. Med de fire vi brukte i dag spiller det nesten ingen rolle hvem av dem som kommer i ulike posisjoner. Ideen er at det skal roteres og at det blir en dynamikk i angrepsspillet, og framfor alt gjennombruddsspillet.

Karina Sævik har tro på trekket, men vet ikke hvor godt det vil lykkes i første forsøk.

– Guro er god offensivt, og det kan være bra for laget å få henne høyere i banen oftere. Men dette er ganske nytt, og vi har ikke gjort det i kamp før, så vi får se hvordan det går. Vi er godt kjent med måten vi pleier å spille, og det er ikke bare å svitsje om, sier hun til NTB.

Alternativer

Selv om Emilie Nautnes ble drillet mandag, har også Amalie Eikeland vært brukt i den rollen og er ifølge Sjögren aktuell på den plassen.

Kristine Leine (stopper) og Frida Maanum (sentral midtbane) fikk en del spilletid i førsteformasjonen mandag, men mest sannsynlig blir de sju bakerste de samme som spilte fast i VM. Bakerst stiller Ingrid Hjelmseth for aller siste gang i Norges landslagsdrakt. Det blir en følelsesladd kveld foran et stort publikum.

– Ingrid har vært veldig bra for oss. Selvsagt som keeper, men hun gjør mye utenfor banen også, med sin erfaring. Hun er ekstremt profesjonell, smart, er med i prosesser, forstår saker og ting og bidrar. Det kommer til å være et tap for oss at hun gir seg, sier Sjögren.

Trolig norsk lag (4-4-2): Ingrid Hjelmseth – Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Kristine Minde – Karina Sævik, Vilde Bøe Risa, Ingrid Syrstad Engen, Emilie Nautnes – Caroline Graham Hansen, Guro Reiten.

(©NTB)