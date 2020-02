Reiten scoret da Chelsea slo Birmingham

Guro Reiten scoret sitt sjuende mål for sesongen da Chelsea slo Birmingham i London onsdag. Maria Thorisdottir fikk sitt første innhopp siden skaden i oktober.

Reiten satte ballen i mål like før pause. Hun kranglet til seg ballen like utenfor femmeteren og lurte ballen inn i nærmeste hjørne.

Dermed gikk hjemmelaget til pause med ledelse.

Tretten minutter ut i andreomgang ble Beth England slått gjennom, kom alene med keeper og satte ballen sikkert i nettet.

Maria Thorisdottir gjorde sitt første innhopp for Chelsea siden hun pådro seg et brudd i beinet i oktober. Hun kom for Reiten etter 76 minutter. Maren Mjelde spilte hele kampen for londonlaget.

Serieleder Manchester City tok imot Bristol City onsdag. Det endte med 1-0-seier til hjemmelaget etter en tidlig scoring av Gemma Bonner. City leder nå superligaen med et poeng foran Chelsea som står med en kamp mindre spilt.

Amalie Eikeland spilte hele kampen da Reading slo Cecilie Kvamme og West Ham 2-0.

Tottenham og Everton spilte uavgjort 2-2, mens Brighton og Manchester United endte 1-1.

