Reitens første Chelsea-mål, Caro hylles etter Barcelona-oppvisning

Guro Reiten scoret sitt første mål for Chelsea da hun skrudde et hjørnespark i mål mot West Ham søndag.

Guro Reiten scoret sitt første mål for Chelsea da hun skrudde et hjørnespark rett i mål i søndagens 2-0-seier over West Ham i ligacupen.

Det var tre norske spillere på banen da ligacupens gruppespill ble innledet. Reiten og Maria Thorisdottir spilte hele kampen for Chelsea, mens Maren Mjelde ble hvilt. Cecilie Redisch Kvamme spilte 79 minutter for West Ham. Bethany England scoret ledermålet i det 50. minutt, mens Reiten doblet ledelsen 20 minutter senere. Kristine Leine og Amalie Eikeland spilte hele kampen da Reading slo Tottenham 4-0 borte i en annen kamp i ligacupen søndag. Caroline Graham Hansen hylles samtidig etter å ha hjulpet Barcelona til 6-1-seier over Atlético Madrid i helgens storkamp i spansk toppserie for kvinner. Atlético Madrid tok en tidlig ledelse i lørdagens kamp på Estadio Johan Cruyff, men siden handlet det bare om Barcelona. Asisat Oshoala scoret to mål, Jennifer Hermoso og Mariona hvert sitt. De to siste var selvmål av Laia Alexandri og Silvia Meseguer. Den norske landslagsstjernen var direkte involvert i to av målene. – Selv om hun ikke scoret var spillet til Graham Hansen en enorm katalysator for Barcelonas angrepsspill, skrev avisen Mundo Deportivo. Barcelona påførte Atlético Madrid sesongens første poengtap og overtok som serieleder med sju poeng på tre kamper. Hegerberg-trofé Ada Hegerberg bidro til seier for Lyon i en annen toppkamp lørdag. Paris Saint-Germain ble slått 4-3 på straffespark i Guingamp etter 1-1 i den aller første supercupkampen i fransk kvinnefotball. Amel Majri ga Lyon ledelsen, men danske Nadia Nadim utlignet i en kamp der begge lag hadde gode sjanser til å avgjøre. Hegerberg scoret på sitt straffespark, Lyons fjerde, da hun satte inn 3-2. Sarah Bouhaddi ble helten da hun reddet skuddene fra Marie-Antoinette Katoto og Grace Geyoro. Da gjorde det ikke noe at Eugénie Le Sommer traff stolpen. Karina Sævik var ubenyttet reserve for PSG. Norske mål i Italia Det var norske scoringer i italiensk Serie A både lørdag og søndag. Lørdag satte Stine Hovland inn det siste målet da Milan slo Orobica 4-1. Søndag scoret Andrine Hegerberg sitt første mål for Roma i 2-0-seieren mot Fiorentina. Ingrid Syrstad Engen spilte hele kampen på sentral midtbane da Wolfsburg slo Turbine Potsdam 3-0 på bortebane og forsvarte tetplassen med fire seirer på like mange kamper. Kristine Minde har fått innhopp i flere kamper i det siste, men ble sittende på benken lørdag. Sara Björk Gunnarsdóttir (2) og Ewa Pajor scoret målene. Frida Maanum og hennes Linköping måtte tåle 0-1-tap borte mot Piteå i Allsvenskan kvinner søndag. June Pedersen spilte hele kampen for tittelforsvarer Piteå, mens Andrea Norheim spilte det siste kvarteret. (©NTB)