Rekdal ber landslagsledelsen reagere etter VG-oppslag: - Man må finne frem til hvem det er og kaste dem ut av troppen

Kjetil Rekdal synes det er positivt at det «smeller litt» mellom spillerne og landslagsledelsen, men reagerer kraftig på at det lekkes til media. Nå ber han NFF ta grep.

Det var VG som onsdag morgen meldte at det oppstod en høylytt krangel mellom landslagssjef Lars Lagerbäck og Norge-profil Alexander Sørloth i etterkant av det skuffende 1-2-tapet mot Serbia på Ullevaal stadion.

Rekdal som selv har spilt 83 A-landskamper for Norge har ikke noe imot at det er høy temperatur mellom lagledelsen og spillerne etter en skuffende prestasjon.

- Det er klart at det går en grense for hvor mye det bør smelle, men skuffelsen og frustrasjonen er såpass stor at det kanskje bare er sunt at det smeller litt, sier Rekdal til Nettavisen.

- Man kan ikke bare hele tiden være kompiser og gi et klapp på skulderen i et sånt miljø - det går ikke, forteller den tidligere landslagshelten.

OPPGITT: Kjetil Rekdal mener lekkasjene fra landslagstroppen må få konsekvenser. Foto: Geir Olsen (NTB)

Reagerer kraftig på lekkasjene

Rekdal mener imidlertid at NFF bør ta grep som følge av denne saken.

Han reagerer nemlig kraftig på at krangelen mellom Sørloth og ledelsen har blitt lekket til VG.

- At det kommer ut til pressen er elendig, men det har vært lekkasjer i det miljøet der i evigheter, sier Rekdal og viser blant annet til at laguttakene ofte har blitt gitt til TV 2 før kamper.

At en hendelse på et spillermøte nå kommer ut i media opprører Rekdal.

- Det er pinlig av de som driver og lekker det her til media. De har ingenting på et landslag å gjøre. Man må finne frem til hvem det er og kaste dem ut av troppen. Jeg synes det er flaut. Det er rett og slett pinlig, sier Rekdal.

Også tidligere landslagsspiller Erik Huseklepp reagerer på lekkasjene og synes ikke at det er et godt tegn.

- Det er ikke bra. Det er helt greit at det kan være litt høylytte diskusjoner og at man tåler at det smeller litt, men det er veldig uheldig at det har kommet ut, for det skaper unødvendig støy, sier Huseklepp.

Rekdal mener man bør krympe landslagstroppene i fremtiden for å unngå misfornøyde spillere som kan ende opp med å gå til pressen.

- Man har 25 mann på samling som er der i 10-12 dager og man bruker 13 av spillerne. Det er da 10 mann som ikke er med på noen ting. Jeg synes man bør krympe troppen til 18-19 mann og så får man heller kalle inn flere hvis det blir behov på grunn av skader. Jeg ville gjort det, sier HamKam-treneren.

DÅRLIG STEMNING? Det skal ha vært heftige diskusjoner mellom Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth i etterkant av tapet mot Serbia. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

- Må komme seg videre



At spillerne imidlertid forteller landslagsledelsen hva de mener, synes Rekdal derimot er svært positivt.

- Men hva synes du om at Lagerbäck angivelig reagerer på måten han gjør med å ta opp Kypros-kampen med Sørloth?

- Det kan være et provokativt svar. Det er mange måter å få frem det beste i folk på. Om det var for å forsvare seg selv eller om det var for å få Sørloth til å tenne på alle plugger for å prestere bedre og fokusere på neste kamp... Når man ikke er der så blir det fryktelig mange spekulasjoner, sier Rekdal.

Han synes det er vanskelig å forholde seg til lekkasjene ettersom han mener det ikke nødvendigvis gir et helt riktig bilde av hva som har skjedd.

Rekdal er uansett opptatt av at en slik krangel kan ha en positiv effekt i lengden.

- Jeg er litt glad for at det smeller litt i den gjengen der for de har tapt alle avgjørende kamper, sier Rekdal.

HamKam-treneren håper bare nå at de involverte kommer seg videre.

- Det er viktig at de ikke bærer nag til hverandre, er sure på hverandre og prøver å ødelegge for hverandre. Da er det ødelagt. Men det er helt perfekt at det koker litt og at ting kommer opp hvis det har ulmet litt, sier Rekdal.

REAGERER: Erik Huseklepp har selv 36 landskamper for Norge. Foto: Fredrik Varfjell (NTB)

Han får støtte av Huseklepp, som har 36 kamper med flagget på brystet.

Huskeklepp sier at situasjonen på landslaget kan være ordnet opp i, for alt utenforstående vet. Han mener fokuset bør rettes bort fra bråket mellom Sørloth og landslagsledelsen.

- Det er noe de kan ta opp på neste samling, men jeg tror det beste er å se framover. Og hvis de har håndtert det, ville jeg anbefalt at de går rolig ut og uttaler at situasjonen er avklart, og at de (Lagerbäck og Sørloth) har et godt forhold og ser fremover sammen, sier Huseklepp til Nettavisen.

Stille fra NFF



Nettavisen har siden onsdag morgen vært i kontakt med NFF og landslagets pressesjef Svein Graff og tilbudt dem å kommentere VGs påstander.

Foruten å svare at de skulle komme tilbake til oss, har ikke verken Graff eller assistenttrener Per Joar Hansen besvart våre henvendelser.

Heller ikke disse konkrete spørsmålene har NFF svart på i skrivende stund:

- Stemmer det at Lagerbäck sa følgende til Sørloth sist samling: «– Hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe?»

- I så fall, er dette noe han står inne for i dag, eller er han enig med dem som mener dette er en upassende form for respons mot egen spiller i et evalueringsmøte?

- Ut fra det som er kommet frem i VG virker det ikke som trenerteamet med Lars og Perry har høy takhøyde for kritikk. Hva mener dere selv?