Rekdal fortsetter som HamKam-trener

Kjetil Rekdal (52) forlenger kontrakten med HamKam i 1. divisjon etter en høst med svært gode resultater.

HamKam opplyser på sine nettsider at Rekdal har skrevet under på en kontrakt som binder ham til klubben i to nye år.

– Hovedtrener Kjetil Rekdal har i høst vist at han er rett mann til å lede laget, og klubben mener han også er rett mann til å bringe oss videre opp. Kjetil er en vinner og jakter alltid på forbedringer og suksess, sier daglig leder John Anders Rise.

Sportssjef Espen Olsen og assistenttrener Geir Frigård forlenger også sine avtaler med to år.

Rekdal tok over jobben som HamKam-trener i august da det var spilt ni runder. Da lå «Kamma» på sisteplass etter en rekke kamper med tapte poeng på overtid av kampene.

Fra runde 10 til 30 er det kun opprykkslagene Lillestrøm (45) og Tromsø (39) som har tatt flere poeng enn HamKam (36).

Rekdals trenerkarriere startet i Vålerenga i 2001. Siden har det vært to utenlandsopphold i Lierse og Kaiserslautern før han vendte tilbake til Norge i 2008 for å trene Aalesund. Deretter trente han Vålerenga i en ny periode før Start.

(©NTB)

Reklame Hvilken dag er det julaften i år?