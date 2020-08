Rekdal kritisk til sin tidligere klubb: - Har ikke kommet en centimeter videre

Starts 11 kamper uten seier og kurs mot OBOS-ligaen imponerer ikke Kjetil Rekdal.

START - MJØNDALEN 1-0 (Kampen pågår fortsatt):

Den tidligere landslagsspilleren var hovedtrener i sørlandsklubben frem til april 2019, og sitter denne sesongen som ekspert i Eurosports fotballstudio.

Hans tidligere klubb har slitt stort denne sesongen etter opprykket fra OBOS-ligaen, og sto med 11 kamper uten seier før søndagens oppgjør mot bunnkollega Mjøndalen.

Vinnerkulturen, eller rettere sagt mangelen på den, ble raskt et tema i Eurosports studio før kampstart.

- Nå har de 11 kamper uten å vinne, og det sier jo litt om vinnerkulturen i veggene, og blir det en kamp til uten seier er det helt motstridig å tro at det Start-laget skal klare seg i Eliteserien, innledet Joacim Jonsson med da de diskuterte mannskapet til Joey Hardarson.

Les også: Straffebonanza da Vålerenga slo Brann i Bergen

Les også: Sjølstad utvist før pause da Molde tapte etter baklengsmål på overtid

Resonnementet fikk Rekdal til å gå enda lenger, som også påpeker at det er blitt pumpet inn mye penger i klubben de siste årene.

- Nå skal jeg si noe kanskje blir litt upopulært, men det er en klubb totalt uten vinnerkultur, og det har det vært i mange år, sier han i Fotball Direkte og utdyper.

- Nå fikk de investorer for tre år siden som sikkert har brukt mellom 100 og 150 millioner, men Start er fortsatt på bunnen i Eliteserien og har ikke kommet en centimeter videre. Nå går de sannsynligvis ned igjen, og la oss håpe for Sørlandets del at det ikke skjer, men det ser jo sånn ut.

Rekdal og Jonsson fikk se Mjøndalen få en kjempesjanse innledningsvis i Kristiansand da Vetle Dragsnes fikk komme til avslutning etter innlegg fra Fredrik Brustad, men 26-åringens avslutning sto ikke i stil til forarbeidet og gikk i Start-blokka.

Ikke lenge etter smalt det i andre enden da Start litt ut av ingenting tok ledelsen. Kristoffer Tønnessen kom plutselig alene med Mjøndanels Sosha Makani, og satte sikkert inn 1-0 bak Vegard Hansens persiske sisteskanse.

Like før pause kunne Start-keeper Jonas Deumeland puste lettet ut etter å ha bommet i feltet.

En corner fra Joackim Olsen Solberg fant til slutt Quint Jansen, men midtstopperens heading gikk i stolpen før den traff Starts sisteskanse og gikk ut til en ny corner.