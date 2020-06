Rekdal med klar beskjed om RBKs trenerjakt: - Enorm utfordring

Kjetil Rekdal mener Eirik Hornelands periode i Rosenborg beviser hvor vanskelig treneryrket er.

Natt til fredag smalt nyheten om at Eirik Horneland er ferdig som trener i Rosenborg. Det ble dermed med tre kamper denne sesongen før trønderne valgte å løse Horneland fra kontrakten, og se seg om etter ny trener.

I det Norges største trenerjobb står ledig, begynner også spekulasjonene om hvem som kommer inn portene på Lerkendal.

En av landets mest profilerte fotballpersonligheter følger spent med på utviklingen i Trondheim.

- Det blir spennende å følge hva de gjør, med tanke på hvor lang tid de brukte sist før de kom frem til Horneland. Han har hatt en fryktelig tøff jobb i Trondheim med et enormt kjør. Det viser hvor utfordrende det yrket er. Det er en enorm utfordring. Nå må de begynne å ta poeng eller så blir sesongen kjørt før den har startet ordentlig. De begynner å få et enormt poeng-press på seg i de kommende kampene, sier tidligere trener og nåværende Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal til Nettavisen.

Les også: Horneland ferdig i RBK: - Jeg er veldig skuffet

Les også: RBK-toppen bekrefter: Denne mannen leder laget i neste kamp

Eirik Horneland på benken under torsdagens kamp. Kun timer senere var han ferdig i Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Flere kandidater

Flere trenernavn har allerede blitt nevnt i sammenheng med RBK-jobben.

Åge Hareide har av flere blitt trukket frem som en mulig kandidat, men han uttalte til VG nylig at han ikke kan trene lag før tidligst til høsten på grunn av en kneoperasjon.

Fotballekspert Joacim Jonsson lister hos Eurosport opp danske Flemming Pedersen, svenske Jens Gustafsson, samt Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen som tre kandidater til jobben.

Til Nettavisen ønsker ikke Rekdal å spekulere for mye i konkrete navn.

- Det er helt umulig å svare på nå fordi det er mange ulike kriterier som slår inn der. Du har økonomi, timing og behov. På lang sikt trenger vel Rosenborg noen som får til dette 4-3-3-spillet, men på kort sikt er det resultater som gjelder, ellers så mister de sesongen. Utfordringene nå når kampene kommer så tett er at man nesten ikke får trent. Å få tid på feltet til å trene på det ene og det andre, når det er kamp hvert tredje-fjerde dag, det er nesten umulig.

Kjetil Rekdal jobber for tiden som fotballekspert, men sier til Nettavisen at han er åpen for å ta en trenerjobb om en god mulighet dukker opp. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Han peker på den prekære tabellsituasjonen med ett poeng på tre kamper som kritisk for en klubb som Rosenborg.

Spillestil er i Rekdal sine øyne underordnet resultater.

- Hva tenker du om at RBK snakker høyt om 4-3-3-formasjonen i alt de skal foreta seg. Gjør det prosessen videre vanskeligere?

- Nei, egentlig ikke, men det stiller en del kriterier til bestemte spillertyper for å få det til å fungere. Det har dem ikke fått til. Rosenborg har en utfordring med å finne typene som gjør at de klarer å få til 4-3-3 slik de gjorde. Der er de et stykke unna nå. Spiller for spiller har de en råsterk spillerstall. Rosenborg er langt unna det bildet de vil ha av seg selv.

Les også: Presset på Horneland øker: Slapp inn to mål i sluttminuttene og tapte mot Bodø/Glimt

- Nå må RBK begynne å ta poeng og vinne kamper. Da er det nesten likegyldig hvordan det ser ut i starten, så kan de ta spillestilen etterhvert, fortsetter Rekdal.

Den tidligere landslagskapteinen påpeker at Rosenborg holdt på å få en energiboost torsdag.

- Hadde Rosenborg vunnet 2-1 så kunne det løsnet på mange ting. At de slipper inn to mål på tre minutter og taper kampen er jo brutalt. Det gjør jo at de sitter i gjørma.

Rosenborg-spillerne på vei til trening fredag, dagen etter at trener Eirik Horneland fikk sparken. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Taus gamletrener

Da Horneland tok over jobben på Lerkendal i 2019 var det etter den mye omtalte sparkingen av Kåre Ingebrigtsen et halvår i forveien.

Nettavisen snakket med Ingebrigtsen fredag. Han ønsker ikke å si for mye om situasjonen i gamleklubben.

- Jeg har ikke noe lyst til å kommentere noe av det som har skjedd i Rosenborg. Jeg har ikke noen tanker om hva de burde gjøre, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

Les også: Kåre Ingebrigtsen om sparkingen fra Rosenborg: - Traff meg midt i trynet

Tidligere RBK-trener Kåre Ingebrigtsen vil si minst mulig om det som skjer på Lerkendal. Foto: Ned Alley (NTB scanpix)

I 2018 da Ingebrigtsen ble fjernet som RBK-trener uttalte syreleder Ivar Koteng følgende til Nettavisen.

- Vi skal spille fotball slik vi skal. 4-3-3, angrepsvillig og fremoverrettet. En trener som har den filosofien er det vi er på jakt etter, sa Koteng.

Med fasit i hånd lyktes ikke klubben med det gjennom ansettelsen av Horneland. Nå jobber Koteng og resten av RBK-styret på nytt med å finne en ny trener.

Rosenborg møter Brann i Bergen søndag.