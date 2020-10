Rekdal og Mini uenige om «jakten på muldvarpen»

Flere tidligere landslagsprofiler mener landslagsledelsen må finne ut hvem som lekker til pressen. Jahn Ivar «Mini» Jakobsen er helt uenig.

Etter lekkasjene fra spillermøtet landslaget hadde etter Europa League-nederlaget for Serbia, har flere fotballprofiler reagert på at opplysningene kom ut i VG.

John Arne Riise, Brede Hangeland, Markus Henriksen og Kjetil Rekdal er blant de som har slått alarm om en ukultur innad i landslagstroppen.

Mini fnyser av muldvarp-snakk



Jahn Ivar «Mini» Jakobsen er imidlertid av en helt annen oppfatning. Han fnyser av uttalelsene om at det må startes jakt på en muldvarp.

- Sånn er verden. Det én vet er en hemmelighet, og det to vet er ikke en hemmelighet lenger. Jeg ser at folk bruker fokus på det. «Vi må få tak i muldvarpen og alt sånn». Nei! Det er feil Jeg har spilt på landslaget i ti år og jobbet med landslaget i 17 år. Sånn er det bare. Ja, man kan prøve å unngå at ting glipper ut, men det gjør det. Du kan i hvert fall ikke snu denne saken over på at vi skal ha tak i muldvarpen, sier Mini til Nettavisen.

- Alle vi som har vært med i en konkurransegruppe på et visst nivå, har opplevd at det smeller - så ber man om unnskyldning. Et kjent postulat i Rosenborg var «det er kun lov til å være sint ett sekund på rad», men det er aldri lov å være sur, sier Mini videre.

SNAKKET UT: Lars Lagerbäck fortalte sin versjon av krangelen med Alexander Sørloth i en pressemelding torsdag. Foto: Vidar Ruud (NTB)

Rekdal: - Finn muldvarpen

Kjetil Rekdal uttalte seg om saken i Nettavisen tidligere denne uken. Han har ikke skiftet mening etter torsdagens pressemeldinger og er helt uenig med sin tidligere landslagskollega.

- Jeg mener det viktigste er å finne muldvarpen, som driver og lekker ut, og bli ferdig med saken. Det ødelegger et miljø fullstendig, sier Rekdal til Nettavisen.

At det skal være høyt under taket i en proff konkurransegruppe er han imidlertid enig med Mini om.

- At det krangles og smelles i et profesjonelt fotballmiljø er helt vanlig. Det er bare i Norge vi tror at det er unormalt. Det er bare å reise over landegrensa og se hvordan det smeller der når det tapes kamper, sier Rekdal.

KLAR TALE: Kjetil Rekdal mener landslagsledelsen må finne ut hvem som lekker informasjon til pressen. Foto: Jan Kåre Ness (NTB)

Rekdal: - Feiginger

- Hvis det er helt normalt, hvorfor er det så skadelig at det lekker ut?



- Fordi det ødelegger et miljø. Det må være høy takhøyde, og du må kunne diskutere og være uenige, men til syvende og sist, så må en avgjørelse tas, og det må ledelsen gjøre. Det må være rom for tøffe tak og diskusjoner.

- Nå har det lekket fra landslagsmiljøet i ganske lang tid, så det er på tide at de får kneppet tak i den som holder på med det. Hvis du ikke kan ha et miljø der man kan stole på hverandre, er det ikke rart at man taper avgjørende kamper. Det er så enkelt som det. Vi er ikke så gode i Norge at vi ikke trenger et sterkt kollektiv.

- Det har blitt sånn. Dette er typisk norsk, det. «Jeg springer og forteller det til andre». Det er bare i Norge vi lager et vanvittig hysteri for at det smeller i garderoben. Jeg vil ha spillere som står fram i diskusjoner. Når du får det, kan det hende at det går en kule varmt av og til, men man må bli ferdig med det og komme seg videre. Men nå sitter det én eller flere feiginger, som lekker det ut, sier Rekdal.

Neste landslagssamling er i november. Da spiller Norge bortekamper mot Østerrike og Romania i Nations League, samt treningskamp mot Israel på Ullevaal.