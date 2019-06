Lars Lagerbäck gir seg trolig som norsk landslagssjef etter EM-kvaliken. Nettavisens lesere vil ha Kjetil Rekdal (50) som etterfølger, og trenerprofilen har klare tanker om hvordan han ville angrepet jobben.

TÓRSHAVN (Nettavisen): Det var på pressekonferansen før mandagens kamp mot Færøyene at Lagerbäck tok bladet fra munnen og mer eller mindre slo fast at denne kvaliken blir hans siste.

Dermed har trolig varsellampene begynt å lyse hos Norges Fotballforbund (NFF).

Hvem skal få ansvaret for å føre flaggskipet i norsk landslagsfotball videre?

Ståle Solbakken, den mest åpenbare kandidaten, har allerede uttalt at han er uaktuell. Ole Gunnar Solskjær, den andre av de to mest åpenbare kandidatene, sitter foreløpig godt plantet i sjefsstolen på Old Trafford.

Åge Hareide er bundet til Danmark-jobben og er foreløpig utenfor rekkevidde.

Dermed er det helt åpent hvem som får norsk fotballs gjeveste trenerjobb når Lagerbäck bestemmer seg for å trekke inn årene.

PÅ VEI UT? Landslagssjef Lars Lagerbäck gir seg trolig som Norge-sjef etter inneværende kvalik. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

I Nettavisens uhøytidelige avstemning om hvem som bør bli svenskens etterfølger er det i skrivende stund avgitt over 5400 stemmer.

- Veldig opptatt av resultater

Kjetil Rekdal har av Nettavisens lesere fått soleklart flest stemmer med sine 26 prosent.

- Det er kjekt, men jeg tror ikke at det blir avgjørende for om det skjer eller ikke, spøker Rekdal når Nettavisen får tak i ham på telefonen.

Den norske trenerprofilen lukker naturligvis ingen dører for landslagsjobben, og understreker at det er en jobb som henger svært høyt for norske fotballtrenere.

- Men det handler om hvilke kriterier man skal utføre jobben etter. Jeg er veldig opptatt av å få resultater, for å si det rett ut. Jeg føler det blir litt glemt i norsk fotball. Det har vært mye prat om identitet, kultur, utvikling, prosesser og så videre, og resultater kommer litt i bakre rekke. Det er en tendens som har kommet inn i norsk fotball at vi skal prate tap til å være positivt likevel, sier han.

- Hva er det første du hadde tatt tak i hvis du hadde fått Norge-jobben?

- Fotball handler om to ting. Enten så er man i forsvar eller så er man i angrep. Det finnes ikke noen andre ting enn det. Så er spørsmålet hvordan man håndterer det, og så er omstillingen ekstremt viktig i internasjonal fotball. Hvor raskt klarer du å gå i angrep når du har ballen? Og hvor raskt klarer du å omstille deg til forsvar? Jeg er glad i å ha ballen i laget så mye som mulig, men man må kunne gjøre noe med den også. Å spille ballbesittende, men ikke ha fremdrift i det hele tatt, er ikke noe vits, innleder han.

- Dette hadde jeg brukt masse tid på

Rekdal mener man må finne den måten laget har størst sjanse til å vinne på. Han mener man som hovedtrener må lære opp laget til å håndtere alle faser av spillet.

- Jeg var veldig opptatt av det som spiller selv også. Når går man i angrep, når skal man forsvare, når kan man bremse opp … Da snakker jeg om omstillingsfaser, at man får alle elleve til å tenke likt. Det hadde jeg nok brukt masse tid på. Vi møter nasjoner som er bedre enn oss og da må man nulle ut det taktisk eller med enkeltmannsprestasjoner, sier han.

50-åringen trekker frem Joshua King og Martin Ødegaard som to spillere som er i stand til å gjøre ting på egenhånd.

KANDIDAT? Kjetil Rekdal er Nettavisen-lesernes favoritt til jobben som Norge-trener. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Kjetil Rekdal vil ikke begi seg ut på en lang argumentasjonsrekke om hvilke trenere som kan være gode kandidater til å ta over roret på landslaget.

- Det finnes sikkert utrolig mange gode kandidater både i inn- og utlandet, men NFF må bestemme seg for hva slags stil de vil gå for, hva slags type fotball de vil gå for. Det tror jeg blir avgjørende. Før de har bestemt seg for det, så er det ikke vits i å spekulere i noe som helst, sier Rekdal.

- Har gjort alle klubbene mine bedre

Den tidligere Start-treneren har vært i fotballens verden hele livet, og mener han er kvalifisert til en jobb som er så krevende som landslagstrenerjobben.

- Hvis du går tilbake til alle klubbene jeg har vært i, så har jeg gjort dem bedre. Jeg har alltid fått lagene mine til å bli bedre enn de var da vi startet. Det er klart at det er krevende fordi man stiller tøffe krav, man forventer at jobben skal gjøres. Da blir det en del tøffe tak mellom trener og spiller. Det er helt logisk. For meg er resultat det som skal stå igjen til slutt, sier han.

Trenerprofilen er fast bestemt på at man aldri blir bedre av å tape kamper.

- Til syvende og sist så tror jeg ikke på når folk sier at «vi gjorde en god kamp og det kommer til å løsne». Fotball er ganske enkelt. Det blir målt på resultat, men det har blitt litt glemt i norsk fotball. Det er mye snakk om prosjekter og langsiktige greier, men man må ha resultater på veien, gjentar Rekdal.

SPENT: Kjetil Rekdal mener Norge-jobben henger svært høyt, men ber NFF stake ut en kurs før de går på trenerjakt. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Rekdal om trolig Lagerbäck-exit: - Lå i kortene

Mannen med 83 landskamper er ikke overrasket over at Lagerbäck nå ser ut til å gi seg etter denne EM-kvalikens slutt.

- Det lå i kortene da han kom at han skulle ta den perioden her, men i fotballen er det ingenting som er avgjort før det er avgjort, sier han.

- Er det et tap for Norge hvis han bestemmer seg for å gi seg?

- Det blir farlig å analysere. Det har litt med spillermaterialet, stil og alt det der å gjøre. Lars har gjort en bra jobb. Og så er det sånn i fotballen at trenere kommer og går. Det er vanskelig å spå inn i fremtiden, sier han.

Rekdal mener Norge, ut fra de spillerne man har til rådighet, må spille fotball på en måte som gjør at man er i stand til å vinne fotballkamper.

- For landslaget er det kun resultater som gjelder – ikke noe annet. Et godt eksempel er da «Drillo» drev på. Han tok ut spillere som passet hans måte å spille på. Det har Lars for så vidt gjort også. Du har for eksempel Magnus Wolff Eikrem som har spilt fantastisk siden han kom hjem til Norge i fjor høst, men han er ikke i landslagstroppen fordi han ikke passer inn i systemet til Lars. Men kommer det inn en annen trener, så kan det endre seg. Men det er som jeg sier, NFF må først på bestemme seg for stil, mener han.

Lagerbäck: - Mange er egnet

Lagerbäck fikk på pressekonferansen spørsmål om hvem han vil ha som sin etterfølger, og om assistent Per Joar Hansen kan være aktuell, og det bekreftet landslagssjefen.

- Den beslutningen ligger ikke hos meg, og jeg skal ikke ha noe synspunkt på det, NFF må styre det. Men min erfaring med landslag, er at jeg aldri tror kontinuitet er feil. Om det går veldig bra, får kontinuitet tyngre vekt. Man skal alltid finne personen som er mest egnet, og jeg kan nevne mange som er egnet. Om jeg hadde gjort det, ville jeg definitivt nevnt Per Joar, sa Lagerbäck.

Kontrakten hans med NFF varer frem til og med et eventuelt EM-sluttspill sommeren 2020.