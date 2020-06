Rekdal reagerer på Haugesunds ydmykelse: - Det skal ikke gå an

Bodø/Glimt imponerte igjen da de knuste FK Haugesund. Kjetil Rekdal er bekymret på vegne av FKH.

BODØ/GLIMT - FK HAUGESUND 6-1:

- Det er nedrykksform.

Det sa tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal da han ble vitne til at FK Haugesund fikk regelrett bank av formsterke Bodø/Glimt på Aspmyra søndag kveld.

De gulkledde fra Bodø vartet opp med festfotball og ledet hele 5-0 da det var spilt drøye 50 minutter.

Eurosport-ekspert Rekdal er nådeløs i sin vurdering av Jostein Grindhaugs lag.

- Det er greit at Bodø/Glimt er gode, men å slippe inn fem mål på 50 minutter - det skal ikke gå på an på det nivået her. Haugesund får komme seg til Haugalandet og begynne på nytt, sier Rekdal.

Haugesund står nå med to tap på de to første kampene. I den første kampen ble det tap hjemme mot Brann. Det også etter en svak prestasjon.

SELVKRITISK: FKH-trener Jostein Grindhaug. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

- Vi blir pisset på



Etter kampen var det en betenkt FKH-trener Jostein Grindhaug som snakket med Eurosport.

- Resultatet taler for seg selv. Vi har mye å jobbe med. Vi får bare bruke kampene som kommer til å bli bedre enn dette, sier Grindhaug.

- Hva bekymrer deg mest?

- Det er vel at vi rakner til de grader og slipper inn seks mål.

Grindhaug har ingen problemer med å ta selvkritikk etter den skuffende starten på sesongen.

- Det er jeg som er ansvarlig. Jeg har bommet for mye, men vi luker vekk det som ikke funker og så satser vi på at vi får et lag som setter seg, sier FKH-treneren.

For det er nettopp der som mangler, mener han.

- Du må starte med å være et lag som fungerer sammen. Vi har gode spillere, men vi har ikke satt de sammen på riktig måte. Det er det vi må jobbe med, forteller Grindhaug.

FKH-spiller Niklas Sandberg har heller ingen problemer med å innrømme at laget sviktet.

- Vi blir pisset på, sier Sandberg til Eurosport.

- De er jævlig gode og vi er jævlig dårlige. Det er klasseforskjell, forteller FKH-spilleren.

Han kaller sesongstarten for «et helvete».

- Vi må løfte oss. Vi kan ikke gjøre noe annet. Vi må stå sammen, sier Sandberg.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

MÅLFEST: Bodø/Glimt-spillerne herjet med Haugesund. Foto: Mats Torbergsen (NTB scanpix)

Glimt med festfotball



Men mens Haugesund sliter har de langt mer å glede seg over på Aspmyra.

Bodø/Glimt imponerte med 2. plass i Eliteserien forrige sesong og skal man dømme etter de første kampene av årets sesong, så har de virkelig tenkt å henge med i medaljekampen også i år.

Mot FKH var det danske Kasper Junker som ble den store helten da han noterte seg for hat trick. Også Patrick Berg, Jens Petter Hauge og Sammy Skytte noterte seg for en scoring hver.

- Vi spiller offensivt og spiller for hverandre. Jeg er veldig fornøyd i dag, sier målscorer Junker til Eurosport.

Dansken og hans lagkamerater høster nå voldsomt med skryt fra diverse eksperter.

- Helt sykt, sier Eurosport-ekspert Bernt Hulsker om Glimts målfest søndag kveld.

I TV 2s fotballekstra fikk også laget fra Bodø ros.

Tidligere Start-spiller Jesper Mathisen mener det for øyeblikket kun er Molde som trolig kan hamle opp med Glimt.

- Utenom Molde er det ikke veldig mange lag som er i nærheten av det nivået akkurat nå, sier Mathisen.

Les også: Oppgitt Warholm: - Det gjør meg dritforbannet



Ledet 3-0 til pause

Haugesund var i hvert fall ikke i nærheten av Glimts nivå søndag kveld.

Allerede etter 16 minutter spilte Ulrik Saltnes til Berg som plasserte ballen vakkert i mål.

Hjemmelaget fortsatte å kjøre på og etter 23 minutter fant en dyktig Philip Zinckernagel lagkamerat Junker foran mål som stanget inn 2-0.

Rett før pause økte samme Junker på til 3-0 etter at han avsluttet fra nærmere 15 meter.

Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)

Haugesund hadde lite å stille opp med og allerede fire minutter ut i andreomgangen resulterte igjen et samarbeid mellom Zinckernagel og Junker til scoring.

Minutter senere noterte Saltnes seg for sin andre målgivende pasning i løpet av kvelden da han spilte til Hauge som satte inn 5-0.

Haugesund fikk ett trøstemål cirka ti minutter før slutt da gjestene fikk straffe. Niklas Sandberg var sikker fra ellevemeteren.

Men det var altså Glimt som var det klart beste laget. Like før slutt økte Sammy Skytte på til 6-1. Det ble også sluttresultatet.

Bodø/Glimt leder nå Eliteserien med bedre målforskjell enn Molde som i likhet med Glimt nå har seks poeng etter to serierunder.