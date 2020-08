Rekdal tar over HamKam

Ringreven skal få Hamar-laget opp fra sumpa i OBOS-ligaen.

Det bekrefter klubben i en pressemelding lørdag, ifølge Eurosport.

– Vi har hatt en ekstremt krevende sesongstart og har erkjent at vi har behov for å styrke trenerteamet. Derfor er vi veldig godt fornøyd med å ha fått på plass en kapasitet som Kjetil. Vi mener han er rett mann til å lede spillergruppa og trenerteamet oppover både på tabellen og fotballmessig. Vi vet at Kjetil trives aller best under press og mener han er perfekt for jobben i HamKam akkurat nå, sier daglig leder John Anders Rise i pressemeldingen.

Rekdal har den siste tiden figurert som ekspert for Eurosport, og hadde sist trenerjobb i Start.

Han har tidligere trent både Vålerenga, Aalesund og tyske Kaiserslautern, og tar over jobben med å bli kvitt overtidsspøkelset som henger over sesongens HamKam-mannskap.

Fredagens poengtap på overtid mot Åsane var lagets sjette denne sesongen, og laget ligger helt sist i OBOS-ligaen.

Espen Olsen fratrådte forrige uke sin post som hovedtrener, og fortsatte heller som sportssjef i 100 prosentstilling.

Ikke lenge etter er altså en ny hovedtrener på plass i den tradisjonsrike klubben.

Marcus Pedersen og hans lagkamerater har mistet totalt 12 poeng fra 80 minutter og ut i de ni første serierundene, og har kun tre poeng så langt denne sesongen.

Rekdal opplyser i pressemeldingen at han vil lede HamKam-laget på trening allerede søndag, og at han leder laget i mandagens kamp mot Grorud.

Han får med seg Geir Frigård som assistenttrener.