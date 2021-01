Rekdals kone innstilt som visepresident i NFF

Ane Guro Skaare-Rekdal fra Ottestad er ønsket som en av to visepresidenter til det nye styret i Norges Fotballforbund (NFF). Hun er gift med Kjetil Rekdal.

Valgkomiteen i NFF har avsluttet sitt arbeid og presenterte torsdag sin enstemmige innstilling.

Fotballtinget er 13. og 14. mars.

Dette er innstillingen:

President: Terje Svendsen, Rosenborg (ikke på valg)

1. visepresident: Ane Guro Skaare-Rekdal, Ottestad (ny for to år)

2. visepresident: Arne Larsen Økland, Bryne (gjenvalg to år)

Styremedlemmer: Gunnhild Lærum, Lillestrøm (ikke på valg), Malin Frantzen Øiseth, Fet ikke på valg), Leon Jarle Aurdal, Aalesund (ikke på valg), Jon Mørland, Heming (gjenvalg to år), Kristine Haugen, Lavangen (ny for to år).

(©NTB)

Reklame Høyeste strømpris på to år - slik kutter du regningen