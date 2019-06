Rekdals råd til Berge: - Det verste han kan gjøre er å gå til en for stor klubb der han blir reserve

Sander Berge (21) kommer etter alt å dømme til å skifte klubb i sommer. Nå er det store spørsmålet: Hva blir neste stoppested for den lovende unggutten?

TORSHAVN/OSLO (Nettavisen): - Det verste han kan gjøre er å gå til en for stor klubb der han blir reserve. Det er bom. Da er det bedre å gå til en klubb rett under toppen, sier Kjetil Rekdal til Nettavisen.

Han trente Berge i Vålerenga og er full av lovord om sin gamle disippel. I Genk har midtbanespilleren utviklet seg enormt, og nå er de fleste enige om at det er på tide å ta et nytt steg i karrieren.

Berge har allerede flyttet ut av leiligheten i Belgia, og spørsmålet er egentlig ikke om han skifter klubb i sommer, men hvor han ender opp.

- Har potensielt en fantastisk karriere foran seg

Rekdal forteller at spilletid blir viktig for at Berge skal fortsette den fine utviklingen også i årene som kommer.

- Han bør se etter en best mulig klubb hvor han får spille mest mulig. Han må få en posisjon i laget hvor han får lov til å spille på sine styrker. Det tror jeg blir viktig. Han er fortsatt ung og han har potensielt en fantastisk karriere foran seg, forteller Rekdal.

KLAR TIL DYST: Sander Berge gleder seg til kamp mot Færøyene. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Den tidligere Vålerenga-trenereren vil ikke spekulere for mye i hva det neste steget blir for Berge, men trekker frem lag som Everton og Arsenal som eksempler på klubber som kanskje vil være på riktig nivå dersom det eksempelvis skulle bli Premier League han ender opp i.

- Men dette må han finne ut og vurdere selv. Når han prater med klubber så får han sikkert høre om planer og hva slags rolle han er tiltenkt, men det er prestasjonene som blir avgjørende for om han spiller seg inn på laget eller ikke, sier Rekdal.

Han virker imidlertid ikke å være særlig bekymret for Berges vurderinger om fremtiden.

- Sander har gode rådgivere, en god familie bak seg, og han er en oppegående gutt selv, så jeg tror ikke jeg trenger å gi noen råd med tanke på det, forklarer Rekdal.

FØLGER MED: Kjetil Rekdal har selv vært trener for Sander Berge og har stor tro på at unggutten vil fortsette den positive utviklingen. Foto: (NTB Scanpix)

Dette ser Berge etter

Når Nettavisen møter Berge og spør han om hva han ser etter i en potensiell ny klubb, så er det tydelig at 21-åringen har tenkt på mye av det Rekdal nevner.

- Prioritet én blir selvfølgelig å se etter den klubben som eventuelt ønsker deg mest, sier unggutten til Nettavisen.

Berge forklarer at han er veldig opptatt av at hans arbeidsgiver må oppfylle en rekke kriterier for å være aktuelle.

Landslagsspilleren lister selv opp hva som blir viktig når han skal velge neste steg i karrieren:

- De må ha en tydelig plan for meg når det kommer til spilletid, hvordan de ser på mine kvaliteter og hvordan de skal få brukt det best mulig i et lag. Og så er jeg opptatt av hvordan rollesituasjonen er på midtbanen i den klubben. Jeg tenker også på om det er en Europa League-klubb, Champions League-klubb og hvilken liga de spiller i. Det er mange forutsetninger som må tas i hop. Det blir spennende, sier han.

Han har ikke satt en deadline for når han ønsker å ha avklart fremtiden. Etter landslagssamlingen nå er planen å ta seg fri, være med familie og lade batteriene.

- Det har vært en lang sesong, og det er viktig å starte frisk og rask når man kommer til juli-måned, mener han.

Midtbanespilleren har de siste årene slitt med flere lange skadeopphold. Berge er imidlertid ikke bekymret, og mener å ha funnet årsaken til at det har lugget.

- Jeg gikk fra en Tippeliga-sesong hvor man maks spiller 32-33 kamper til å spille 60 kamper på et år. Det er tøffere treningsbelastning, det er et annet nivå på kampene, mer intensitet og trykk, man reiser kanskje litt mer på grunn av Europa League og man utsetter seg for tøffere fysisk belastning, sier han.

Derfor mener han det også er naturlig at kroppen må opp på et annet nivå.

- Jeg er i en ung alder og har ikke vært helt rustet for det, men jeg har stått distansen godt ut, føler jeg. Jeg har vokst med de skadene og har blitt klar over mine svakheter og hva jeg har tenkt til å utvikle. Samtidig så er det sånn at alle som må opp på et annet nivå må erfare når kroppen sier nei. For å ta neste steg, så lærer man av det og man bygger seg opp igjen. Så mestrer man kampene, blir litt nøyere på rehabilitering etter kamper, ernæring, søvn og ikke minst det man må bli nøyere på for å forebygge skadene, sier Berge.

Mandag kveld får trolig Berge tillit på den sentrale midtbanen til Norge når Lars Lagerbäcks menn møter Færøyene i EM-kvalifiseringen.

Avspark på Tórsvøllur er klokken 20:45 og Norge er trolig helt avhengig av seier for å en sjanse til å ende blant de to beste i gruppe F.