Rekord-Heynckes på ny titteljakt

72 år gamle Jupp Heynckes har allerede vunnet mesterligaen med både Real Madrid og Bayern München. Kan han vinne med Bayern München igjen?

Onsdag spilles den først av to semifinaler på Allianz Arena. Real Madrid har vunnet turneringen de to siste årene, og det var også med Real Madrid at Heynckes tok sin første mesterligatittel som trener. Det skjedde i 1998.

I 2003 gjentok han bedriften med Bayern München. Det året ble Bayern München trippelmester. Det kan de også bli denne sesongen om alt går deres vei den neste måneden.

Mens andre 72-åringer er opptatt med bingo, bridge, fluefisking og pass av barnebarn, er Heynckes opptatt av toppidrett på øverste nivå.

Pilen for Bayern München har bare pekt oppover siden veteranen ble hentet inn for en fjerde trenerperiode i klubben da Carlo Ancelotti fikk fyken etter 0–3 for Paris St. Germain i gruppespillet sist høst.

– Dette blir en rysare. Vi snakker om et gigantmøte i en positiv tone. Det er to klubber med voldsomme tradisjoner som begge elsker å spille angrepsfotball. Dette er ikke noen enkel trekning for noen av lagene, sier Heynckes.

Vinnervilje

Bayern München er den eneste av de gjenværende fire klubbene som fortsatt har muligheten til å vinne tre titler denne sesongen. For tre uker siden sikret de seg det sjette seriemesterskapet på rad. 19. mai møter de Eintracht Frankfurt i den tyske cupfinalen.

Hvis Bayern München skulle vinne årets mesterliga, vil det være med den eldste treneren ved roret noen gang. Raymond Goethals var 71 år og 231 dager gammel da han ledet Marseille til mesterligatittelen i 1993.

9. mai blir Jupp Heynckes 73 år.

Heynckes nektet å forlenge trenerkontrakten ut over denne sesongen, og det vil være fin avslutning å gi roret videre til Niko Kovac med en ny tittel i beltet.

Heynckes satte allerede en rekord i kvartfinalen. 2-1-seieren over Sevilla var hans 12. strake seier som trener i mesterligaen. Det var han selv som hadde den tidligere rekorden fra sesongen 2012/13.

Kun Louis van Gaal (Barcelona og Bayern München) og Carlo Ancelotti (Real Madrid) har klart et tosifret antall seirer på rappen som trener i mesterligasammenheng.

Gambling

Bayern München tok en sjanse da hentet inn trenerpensjonisten på ny, men Uli Höness og Karl-Heinz Rummenigge trengte en som kjente klubben og som hadde bevist at det gikk an å vinne fotballkamper.

Heynckes hadde stort sett brukt fritiden til hagearbeid og gåturer med hunden Cando de siste fire årene. Han var bestemt på å gi seg med fotballen etter trippelen i 2013 da han ga ansvaret videre til Pep Guardiola.

Bayern München lå fem poeng bak Borussia Dortmund da gamlefar tok over. Disiplinen ble skrudd opp til typisk, tysk nivå igjen, og det ble 23 seirer på de neste 24 kampene.

– I oktober hadde vi ikke trodd at vi skulle vinne mesterligaen, men jeg føler at jeg har hatt god kjemi med spillerne og vi har fått økt selvtillit sammen, sier Heynckes.

Heynckes forteller at han sist morgen ble stående fast i en heis med et eldre ektepar. Der sto han med en Bayern München-bag hengende over skuldrene.

– Er du en Bayern München-fan, spurte de?

– Ja, det stemmer, svarte jeg.

Slik svarer en ekte mester.

