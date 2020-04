«Rekordrivalen» har knapt sett maken til Sørloth

Alexander Sørloth jakter Trabzonspor-legenden Shota Arveladzes gamle scoringsrekord. Nå får nordmannen uhemmet skryt av den pensjonerte målmaskinen.

Georgieren Arveladze, som også har trent Trabzonspor etter at han avsluttet spillerkarrieren, ble toppscorer i den tyrkiske ligaen i 1995-96-sesongen. Da scoret han 25 mål på 30 kamper.

Ingen utenlandsk spiller har scoret flere mål i løpet av en sesong for den tyrkiske storklubben. Alexander Sørloth var imidlertid på god vei til å matche og slå Arveladzes rekord før viruskrisen satte tyrkisk fotball på pause. Trønderen står med 19 fulltreffere på de 26 serierundene som så langt er spilt.

Arveladze har naturligvis fått med seg nordmannens suksess.

– Vi har ikke sett mange spillere komme til Tyrkia og bli en suksess så raskt. Det er jeg overrasket over, sier han i et intervju med den tyrkiske sportsjournalisten Hakan Yologlu. Intervjuet er gjengitt av blant andre avisen Fanatik og nettstedet gazetefutbol.de.

Lederskikkelse

Arveladze, som i øyeblikket er trener i klubben Pakhtakor Tasjkent i Usbekistan, sier videre at han alltid har vært imponert over Sørloths styrke. Samtidig mener han at den norske landslagsspissens fysikk også kan bedra.

– Folk tror han er litt treg. Til tross for sin størrelse er han etter min mening veldig kvikk og tar raske avgjørelser, sier Arveladze.

47-åringen peker også på at det ikke er lett å komme til Trabzonspor og raskt trå fram som en lederskikkelse. Sørloth har allerede satt spor etter seg.

Trønderen har vært en viktig bidragsyter til at Trabzonspor i øyeblikket er i førersetet i kampen om seriemesterskapet. Klubben topper tabellen på bedre målforskjell enn Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir.

Langt opp til målrekorden

Det går heller ikke en dag uten at det spekuleres i et snarlig klubbskifte for Sørloth tyrkisk presse. Måltyven, som er på utlån fra Crystal Palace, er satt i forbindelse med Real Madrid, Milan, Napoli og flere andre store klubber.

Dersom den tyrkiske ligaen skulle komme i gang igjen, har 24-åringen samtidig et stykke opp til klubbrekorden i antall ligascoringer i én og samme sesong. Den tilhører tyrkeren Burak Yılmaz. Han scoret 33 ganger på 34 kamper i 2011-12-sesongen.

Landsmannen Fatih Tekke hadde rekorden før den tid. Han sto bak 31 mål på 34 kamper i 2004-05-sesongen.

(©NTB)