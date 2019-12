Rekordsalget Evjen tok et dramatisk valg før suksess-sesongen: - Det reddet meg

En viktig operasjon forrige vinter gjorde at Håkon Evjen (19) fikk ut sitt fulle potensial. Nå er han solgt for rekordsum og kåret til årets spiller i Eliteserien.

BODØ (Nettavisen): «Typisk Håkon, ja» og «ikke akkurat noe sjokk» er de humrende kommentarene i gangene på Aspmyra.

Håkon Evjen har minutter tidligere mottatt det synlige beviset på at han er kåret til årets spiller av Nettavisen.

Nå har 19-åringen forlatt resepsjonsområdet, men Eliteseriens beste spiller har åpenbart mye å tenke på nå som det nærmer seg sesongslutt - for stående igjen på disken står troféet han mottok i forbindelse med kåringen.

Stortalentet har forsvunnet ut i den kalde Bodø-ettermiddagen. Han må komme seg hjem for å hvile. Det står nemlig om en viktig sølvmedalje i søndagens siste kamp borte mot Molde. Den vil han ha, og den får han, før han forsvinner for godt.

Vi spoler tiden én time tilbake. Nettavisen overbringer nyheten om at han er kåret til årets spiller.

Evjen er ydmyk og stolt.

- Jeg er bare 19 og dette trumfer det meste. Den var fet den her, dette var kult. Artig å få den og dette er spesielt for meg. Det er utrolig gøy å vinne en slik pris, men det er ordentlig artig når man får se selve prisen, sier vinneren til Nettavisen.

GLIMT-STJERNE: Håkon Evjen har etablert seg som en stjerne på Bodø/Glimt i løpet av denne sesongen. Nå forlater han klubben til fordel for AZ Alkmaar. Foto: Jonas Giæver, Mediehuset Nettavisen

- Det har vært spesielt

Den offensive midtbanespilleren har fått sitt definitive gjennombrudd denne sesongen.

Han har til tider herjet med Eliteserie-forsvarere i 2019. Tretten mål og seks målgivende er råsterke tall. Det var det ikke mange som hadde sett for seg i fjor vinter, kanskje ikke engang han selv.

- Det har vært spesielt. Man har forventninger til seg selv og at man overgår de forventningene er egentlig helt sykt. Jeg hadde forventninger om å være så solid som mulig, gjøre en god jobb og være meg selv. Det endte opp med at jeg har vært meg selv og hatt trua på at man kan oppnå enda noe mer og prestere hele tiden. Det har jeg forsøkt å gjøre.

Tenåringen kommer fra Narvik, omlag en fem timers biltur fra Bodø. Han er spesielt fornøyd med én ting: Den mentale styrken han selv og Bodø/Glimt-laget har vist denne sesongen.

- Det har kanskje vært et par kamper der jeg ikke har vært fornøyd, men jeg har sagt til meg selv at jeg skal kjøre på videre og motbevist at det ikke skal skje igjen. Jeg husker kampen mot Sarpsborg borte. Det var så lite intensitet, vi var ikke på jobb og var i en dårlig periode. Da vant vi neste kamp og klarte å snu en trend.

- Det jeg egentlig er mest fornøyd med denne sesongen, både personlig og med laget. Når det var dårlige perioder, snudde vi det og beviste at vi er mye bedre enn det folk skulle tro. Det er nye Bodø/Glimt. Vi har bevist at vi hører hjemme i toppen, vi holder ut 90 minutter og jager seier.

Se alle målene til Håkon Evjen her:

- Jeg ble ikke bedre

Evjen kommer etterhvert inn på fjoråret og vinteren som ledet opp til årets jubelsesong.

Han slet med skader gjennom hele forrige sesong. Smertene var rett og slett for store, og i vinter bestemte han seg for å ta grep.

Avgjørelsen har han overhodet ikke angret på.

- Det var det viktigste og beste som kunne ha skjedd. Jeg skjønte at jeg måtte operere, jeg ble ikke bedre. Det sier seg selv at å spille hele fjorårssesongen med skade ikke var bra. Det var en type skade som ikke kunne bli så mye verre, men det var ille nok til at jeg ikke kunne være meg selv. Det var smerter i lyskene. Jeg kunne ikke gjøre alle bevegelser og hadde veldig vondt på trening og i kamp. Jeg prøvde å motbevise meg selv om at det gikk fint, det gikk fint til tider, men jeg hadde ikke nok kraft og var ikke 100 prosent.

Unggutten hadde slitt seg gjennom en ordinær 2018-sesong. Åtte kamper fra start og totalt femten opptredener vil for de fleste 18-åringer virke godkjent, men det var nok ikke mange som hadde spådd den eventyrlige 2019-sesongen.

Lyskeoperasjonen «reddet» på mange måter Evjen.

- Jeg fikk beskjed om at det kom til å bli bra. Hvis jeg gjorde den operasjonen så visste jeg at det ville gi meg en «boost». Det reddet meg. Jeg ville bli ferdig med det og komme på topp igjen, men at det skulle dra meg ned såpass mye, det var spesielt.

I FINT DRIV: Håkon Evjen under eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Bodø/Glimt på Åråsen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

De fleste kan være enige i at Evjen har fått godt utbytte av sitt valg. Etter operasjonen har Narvik-gutten vist hvilke kvaliteter som bor i han. Aldri har han vært hetere og i sommer kom nederlandske AZ Alkmaar på banen.

Et bud på 25 millioner kroner var nok for Glimt, og Evjen signerte en 4,5 års kontrakt med den nederlandske klubben.

Nå er han tidenes dyreste spiller som er solgt fra Bodø/Glimt.

Trond Fredrik Ludvigsen hadde den tidligere rekorden, da han ble solgt til Hertha Berlin for i overkant av 20 millioner i 2001.

Nye eventyr i vente

Evjen pakker bagen og reiser til Nederland i januar.

- Jeg tenker at jeg skal bli litt kjent og bruke det første halvåret til å komme inn i ligaen. Bli kjent med spillerne og treningen. Kanskje jeg må sitte på benken og komme inn derfra, så får vi se utover året. Jeg går virkelig inn for å bli en viktig del av laget.

Men før den tid må midtbanespilleren lade batteriene. Han innrømmer at 2019 har vært et intensivt år. Evjen har spilt samtlige kamper med unntak av én i Eliteserien denne sesongen. Han var også involvert i samtlige tre kamper for Norge i sommerens U20-VM.

Nettavisen tar en telefon til Pål Arne Paco Johansen. U20-landslagstreneren hadde ansvar for de norske guttene under VM i Polen i sommer.

Johansen kjenner Evjen godt og har hatt mye kontakt med Narvik-gutten de to siste årene.

- Jeg hadde Håkon på to landslag etter hverandre. Som person og spiller så er han veldig uredd. Han tar alle utfordringer på strak arm og ser ingenting ulikt. Det er en veldig stor styrke som Håkon har. Han takler den ene utfordringen etter den andre. Det har vært veldig gledelig å se den utviklingen han har hatt i år, sier Johansen til Nettavisen.

U20-sjef: Pål Arne "Paco" Johansen har hatt mye kontakt med Håkon Evjen de siste årene. Johansen var sjef for U20-landslaget under sommerens VM i Polen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

- Vi begynte å ane ting allerede i fjor høst. Han spilte venstreback på landslaget og var meget god da. Da så vi konturene av en meget spennende spiller. Uansett hvor han spiller så slipper han seg løs og blir involvert. Han har en unik evne til å dra seg forbi folk og skape ubalanse uansett hvor på banen han er. Det som har overrasket meg mest positivt er hvor mange mål han har scoret. Han er en konstant trussel, sier Johansen.

I høst har Evjen spilt U21-landskamper for Norge.

- Jeg har hatt en lang sesong i Norge nå. Å kjøre en litt rolig halvsesong fremover tror jeg er fint. Så skal jeg kjøre på når jeg kommer inn i det. Jeg skal ha litt fri. Jeg trenger å hente meg inn. Det har vært utrolig mye trening og utvikling. Vi har hatt fokus på å prestere og jeg har vært med på mesterskap. En fase med fri nå etter sesongen har jeg behov for, så skal jeg trene godt før oppkjøringen med AZ etter nyttår. Da skal jeg være 100 prosent når laget samles, sier Evjen.

- Noen har køddet

Utviklingen har gått fort. På en liten sesong har Evjen gått fra å være en «ingen» visste hvem var, til å være på «hele» Fotball-Norges lepper.

Nettavisen spør hvordan reaksjonene har vært fra trenere og lagkamerater etter at overgangen ble klar.

- Det har vært mye positivt og de har trua på meg. Noen har køddet litt. Sånn er det jo når man er gode kompiser, det skal være sånn. Jeg vil ikke nevne navn, det er de lagkameratene som er rundt meg og som har tro på meg. Alle de som har ertet meg litt om at jeg forlater Bodø er jeg 100 prosent sikker på at har troen på meg. Det har ikke gjort meg noe som helst, sier Evjen.

Under sommerens overgangsvindu ble det også rapportert at Manchester City skal ha vært sterkt interessert i vingsensasjonen fra Narvik.

Den regjerende Premier League-mesteren vurderte lenge et konkret tilbud, men Evjen skal selv ha avslått en mulig overgang til Manchester-klubben.

- Det er ikke det steget jeg vil ta nå. Det blir for stort, for mye penger og status. Man kan bli fryst ut eller lånt ut, så det er ikke veien å gå fordi de har så mange og man blir ikke ordentlig satset på. Jeg vil heller være en av få i litt mindre klubber, enn en av mange i en storklubb. De har veldig mange av meg.

Evjen trekker frem en jevngammel kompis. Erling Braut Haaland har hatt en kjempehøst i Red Bull Salzburg etter overgangen fra Molde.

LIKE GAMLE: Erling Braut Haaland og Håkon Evjen er begge født i 2000. Evjen håper å følge kompisens utvikling. Haaland har tatt Champions League med storm denne høsten. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Både Evjen og Haaland er født i 2000. Glimt-stjernen ser mange likheter i karrierevalg hos seg selv og landslagskompisen fra sommerens U20-VM.

- Haaland hadde nok større muligheter da han dro til Salzburg, men han gjorde det som var riktig fordi han trodde han ville få spille. Se på han nå, han er helt enorm. Jeg har tro på om jeg gjør et bra valg nå så kan det være et bedre valg for karrieren min, enn om jeg drar rett til et utrolig sterkt A-lag, der det nesten er umulig å spille seg inn, per nå. Det er individuelt. For min del så er jeg helt sikker på at valget jeg har tatt er best for meg selv. Det kan godt hende at andre tenker annerledes.

Selv har Evjen et annet engelsk lag som favorittklubb, men han er tydelig på at det ikke spilte inn på valget om å avslå en overgang til City.

- Jeg har vært Manchester United-gutt siden jeg var liten, men om jeg hadde fått sjansen til å spille for City så hadde jeg absolutt gjort det. Man må tenke på seg selv, så det var egentlig ikke i tankene mine. Jeg snakket med én person. En speider fra Manchester City, ellers var det mest agentene som snakket sammen.

Den tunge tiden

Selv om Bodø/Glimt har opplevd nærmest utelukkende suksess på fotballbanen denne sesongen, har det ikke bare vært gledesstunder i 2019.

I juni kom den triste beskjeden om at Arild Berg hadde gått bort. Sønn av Harald «Dutte» Berg , bror til Ørjan og Runar Berg, samt onkel til Patrick Berg, ble av mange regnet som det største talentet av Berg-brødrene.

Evjen tenker seg godt om før han forsøker å sette ord på sorgen som hele klubben og byen stod i denne sommeren.

- Han var ikke bare en legende, men også en utrolig flott fyr. Det var nok det verste. Han var bare en bra fyr. Det er onkelen til Patrick og vi er alle glad i Patrick. Det var ikke lett, det var ikke det, forklarer Evjen.

KOMPISER: Gode venner og lagkompiser med suksess. Håkon Evjen (t.v) og Patrick Berg (midten) feirer en av mange seire denne sesongen. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Berg gikk bort 43 år gammel.

4.juli ble han begravet fra Bodø domkirke. Tilstede i begravelsen var Evjen og resten av Glimt-troppen.

Dagen etter måtte laget stille til Eliteserie-kamp borte mot Vålerenga i Oslo. De gulkledde gikk på sesongens verste smell (0-6), etter den tøffe påkjenningen dagen i forveien.

- Det var ingen unnskyldning for å spille dårligere, men likevel ligger det der. Man tenker på det. For min del følte jeg at det gikk fint til tider, men det var godt når det hadde roet seg litt. Jeg tror ikke han (Arild) heller ville at vi skulle ha sørget for lenge og ikke fokusert på det vi skulle ha fokus på. Vi hadde gode kamper før det der. Jeg kan ikke si at det var det som spilte inn. Vi hadde en god mentalitet rett etter det skjedde. Vålerenga var en kamp som alle har i løpet av sesongen.

Blitt en stjerne

Evjen kom inn i Eliteserie-sesongen som et ubeskrevet blad for de aller fleste. Vingen husker tilbake på sesongens første kamp som et viktig øyeblikk.

I Bodø var den regjerende seriemesteren nærmest sjanseløse mot et sprudlende hjemmelag.

- Mot Rosenborg var det veldig spesielt, det kan jeg si med en gang. Jeg hadde spilt ti minutter fra forrige sesong og gjennom vinteren. Jeg hadde ikke fått noe kamptrening. Jeg hadde nettopp operert og var veldig spent på meg selv. Vi beviste at vi var klare.

Evjen spilte seg til fast plass på laget fra første stund og spilte samfulle 90 minutter i de seks første seriekampene. Deretter så han seg ikke tilbake.

- De fleste tenkte at jeg var en unggutt med greit potensial. At jeg skulle være helt ok i år. Utover derfra beviste jeg at jeg var mer enn ok. Navnet mitt ble satt på kartet etter den kampen. Vi beviste at vi kom til å bli et lag å regne med i år. Det er sjelden et lag har så mye fart og intensitet i det dem gjør.

En stor del av æren for at 19-åringen har lykkes godt denne sesongen tilegner Evjen til trener Kjetil Knutsen, som vinner Nettavisen-prisen for årets trener i Eliteserien.

Bergenseren har vært en trygghet for Evjen, som virkelig har blomstret under den tidligere Åsane-treneren sin ledelse.

Det er ikke bare på fotballbanen Knutsen har vært en god støtte for Bodø/Glimts største stjerne.

- Kjetil hører på spillerne hvis det er noe. Hvis jeg trenger noe eller må hvile så har jeg aldri vært i tvil om at han gir meg det. Han er en bra trener, men også en fyr som bryr seg om spillerne sine. Jeg trenger den gode følelsen og må trives for å prestere. Da kommer alt naturlig. Det har vært min store styrke.

NÆRT FORHOLD: Håkon Evjen trekker frem Kjetil Knutsen som en viktig del av hans utvikling denne sesongen. De to har utviklet et nært vennskap også utenfor banen. Foto: Stian André de Wahl, Mediehuset Nettavisen

- Jeg har vært hos han en gang eller to om ting som ikke handler om fotball. Noe som dreier som om noe helt annet, men det er fordi han er en av de som kjenner meg aller best. Han er en fyr som viser at han bryr seg. Det er utrolig godt å snakke med en trener når det ikke bare gjelder fotball. Jeg er stolt av å ha vært en spiller under Kjetil, det er ikke noen tvil om det.

- En drøm

Nettavisen spør Evjen om den nevnte prislappen. Det bygger seg opp et visst forventningspress utenfra når en utenlandsk klubb investerer såpass store beløp i en spiller.

Det snakkes om 25 millioner.

Unggutten møter situasjonen med en imponerende ro.

- Det har kommet opp en del ganger. Jeg tenker egentlig ikke så mye på det. Det har vært så mange gode spillere som har dratt herfra. Mathias Normann er én for ikke så altfor lenge siden. Jeg håper bare på å prestere og det kommer litt ansvar med den prislappen. Jeg gleder meg over å ta det nye steget og forsøker å ikke tenke så mye på det. Jeg skal klare å holde riktig fokus.

Med en ung generasjon på vei opp og frem i norsk fotball, Nations League-playoff mot Serbia i mars og en potensiell EM-billett i potten, er det spennende tider i vente for norsk landslagsfotball.

Evjen har en drøm om at han skal få ta del i det som skjer utover våren.

- Det hadde vært utrolig gøy. Det er en drøm og får jeg sjansen skal jeg ta den. U21 er bra nå og jeg mangler litt før jeg er klar for landslaget, men om jeg klarer å etablere meg i AZ og være god der, så er det absolutt et mål til neste år. Alle har en drøm om å spille de viktige kampene. Jeg må bare ta de små stegene først og satse på å bevise på trening og kamp at jeg er god nok. Viser jeg det og får en plass så er jeg klar.

LANDSLAGET: Håkon Evjen ikledd den norske drakta. Narvik-gutten håper mye jubel med Norge i årene som kommer. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

- Hva sier du til EM-sluttspill, England-Norge på Wembley, 19.juni kl 21.00 med Håkon Evjen i troppen?

- Det hadde ikke vært dumt. Det hadde ikke det, avslutter Evjen med et bredt glis om munnen, før han haster hjem i vinterkulda i Bodø.

Snart setter juvelen kursen mot utlandet for å vise resten av Europa hva han er kapabel til.

