Rekordsigneringen slo tilbake etter krass Hangeland-kritikk: - Du kan ikke synes synd på han

Sheffield United og Sander Berge trøblet fælt mot Newcastle.

NEWCASTLE - SHEFFIELD UNITED 3-0

I en kamp hvor Sander Berge ikke klarte å sette preg på oppgjøret, gikk Sheffield United på et forsmedelig tap mot Newcastle.

Etter hvilen raknet det totalt for Sheffield United, og en svært utskjelt Newcastle-spiss fikk også sin revansje for første gang på lang tid.

Tordnet mot Newcastle-spiss

Det var Newcastle som kom best i gang mot Sheffield United og Sander Berge på søndag.

Etter 17 minutter fikk hjemmelaget en eventyrlig mulighet til å ta leedelsen, men Joelinton klarte ikke å kapitalisere på det nydelige forarbeidet av Allan Saint-Maximin. Det er nesten vanskelig å sette ord på hvor svak avslutningen fra Newcastle-spissen var i den situasjonen, men kanskje var det mest uhell som gjorde at Joelinton sparket i gresset heller enn på ballen.

- Hvis Newcastle hadde en ordentlig spiss, så ville de ikke vært i nedre halvdel i ligaen. Jeg klandrer ikke Joelinton, men hvis den sjansen kommer til en god avslutter så er det definitivt mål. Hvis det hadde vært Billy Sharp, så hadde det vært mål, sa tidligere Tottenham- og England-spiller til BBC.

- Helt ærlig, det er greit å være empatisk, forståelsesfull og alt det der, men dette er ikke en barnehage. Dette er Premier League. Den mannen der, det er et hjelpeløst forsøk av en mann som skal score målene. Du kan ikke synes synd på han, han skal hudflettes i garderoben. Kom deg ut der og gjør jobben din, regelrett tordnet Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

Spissen har trøblet fælt med å finne nettet for Newcastle etter overgangen i 2019, hvor klubben brøt sin egen overgangsrekord da de la i overkant av 40 millioner pund på bordet for spilleren.

Sander Berge startet i Sheffield Uniteds femmer på midtbanen, men imponerte ikke veldig før hvilen. Bortelaget lå som vanlig kompakt dypt i banen, og når Newcastle langt på vei gjorde det samme, sier det seg selv at det gikk lenge mellom sjansene.

FØRSTE SCORING: Allan Saint-Maximin fikk sin første Newcastle-scoring på søndag. Foto: Owen Humphreys (Reuters)

Rødt kort og Berge-bytte

Kampens andre omgang startet også på verst mulig vis for Sheffield United.

Ballen ble slått i bakrom og Joelinton var sterk i duellen med John Egan, som så seg nødt til å holde spissen igjen på ulovlig vis. Dermed pådro Egan seg sitt andre gule kort, og måtte ta en tidlig dusj denne søndagen.

Så skulle vondt bli til verre for Sander Berge & co, i det Allan Saint-Maximin hamret inn Newcastle-ledelse etter en rekke svake involveringer fra Sheffield United. Et i utgangspunktet svakt innlegg havnet til slutt hos driblefanten, mest av alt fordi Stevens på nesten imponerende vis bommet på ballen i det han skulle klarere.

INGEN STOR KAMP: Sander Berge fant seg aldri helt tilrette i oppgjøret mot Newcastle. Foto: Michael Regan/nmc Pool (Pa Photos)

Ikke lenge etter fikk Billy Sharp en meget god mulighet til å utligne, men headingen fra kort hold gikk like til side for mål.

Nesten større var sjansen Almiron fikk bare to minutter senere, men heller ikke paraguayaneren vartet opp med en imponerende avslutning fra kort hold.

Sander Berge ble også tatt av banen etter 66 minutter, i en kamp nordmannen aldri helt fant seg tilrette i indreløperrollen på midtbanen til Sheffield United.

Drøye 20 minutter før slutt hamret også Matt Ritchie inn hjemmelagets 2-0-ledelse, med et herlig skudd fra avstand rett i nærmeste hjørne.

Så skulle også den utskjelte Newcastle-spissen slå hardt tilbake.

Joelinton startet kampens andre omgang svært bra, og fikk også uttelling for det ti minutter før slutt.

Spissen ble spilt fri på femmeteren, og kunne enkelt sette inn pasningen fra Almiron.

- I en førsteomgang hvor det meste havnet om missen til Joelinton, så har han skaffet rødt kort på Sheffield Uniteds midtstopper og endelig scoret mål etter scoringen mot Tottenham tidlig i sesongen, hans første Premier League-mål på St. James Park! Dette var ettermiddagen det endelig skulle stemme for Steve Bruce og Newcastle, sa Kasper Wikestad som kommenterte oppgjøret for TV 2.

På dette tidspunktet hadde hjemmelaget full kontroll på tingenes tilstand, og slapp foten noe av gasspedalen de siste minuttene.

Søndagens resultat er et skudd for baugen hva gjelder Champions League-mulighetene neste sesong for Chris Wilders mannskap. De tre poengene kan dog bli svært viktige for Newcastle i kampen om fornyet opphold i Premier League.