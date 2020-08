Renard stanget Lyon til mesterligafinalen

Avgjorde jevnspilt semifinale på en dødball, umiddelbart etter PSG-utvisning.

PARIS SAINT-GERMAIN - LYON 0-1:

Et hodestøt fra kloss hold fra stjernespiller Wendie Renard sendte Lyon til Champions League-finalen mot tyske Wolfsburg.

Dermed blir Wolfsburgs Ingrid Syrstad Engen etter alt å dømme eneste norske spiller i søndagens finale.

Karina Sævik var på innbytterbenken, men slapp aldri inn på banen for PSG onsdag. Lyon-stjernen Ada Hegerberg har fortsatt ikke blitt klarert for spill etter langtidsskaden sin.

Seiersmålet kom i andre omgang, etter 67 minutters spill, og bare ett minutt etter at PSG fikk Grace Geyoro utvist for to gule kort.

Geyoro fikk sitt andre gule felte da hun Lucy Bronze på vei framover og laget et frispark.

Og nettopp den dødballen ga scoring. Amel Majfri slo et perfekt innsvinget frispark, og fra fem meters hold var Wendie Renard nådeløs.

KAPTEIN MED STOR K: Lyons Wendie Renard ble matchvinner da laget tok seg til enda en finale i mesterligaen. Foto: (NTB scanpix)

PSG-keeper Christiane Endler var aldri i nærheten av ballen.

Bare sju minutter senere ble også Lyon redusert til ti spillere da Nikita Parris fikk sitt andre gule kort med en hodeløs manøver mot PSGs keeper. Begge lag måtte derfor avslutte kampen med ti spillere på banen.

Seieren til Lyon betyr at de er klar for sin femte mesterligafinale på rad. De fire første er alle endt med seier.

