Renate Blindheim (26) ble historisk og fikk en drømmestart i Sotra. Nå sliter laget tungt: - Satser på at jeg ikke mister jobben

Etter fem seire på sesongens seks første kamper, har Sotra nå ikke vunnet en kamp siden 6. september. Siden da står laget oppført med én uavgjort og syv tap.

Renate Blindheim (26) ble historisk da hun i juni ble første kvinnelige trener for et herrelag, i en av norsk fotballs tre øverste divisjoner.

Etter å ha blitt tippet i nedrykksstriden av flere før sesongen, begynte Bergenslaget bunnsolid med Blindheim ved roret, og stod med fem seire på de seks første kampene. Det betydde 16 poeng av 18 mulige.

Siden den gang har ting derimot gått mer trått for Sotra, med hele ni tap på elleve kamper. Det har ført dem ned på en 7. plass i sluttspillet i PostNord-ligaen avdeling 2.

SKREV FOTBALLHISTORIE: Renate Blindheim ikke lenger etter det var klart at hun var ny hovedtrener i Sotra. Foto: Stine Christensen

Fornøyd med prestasjonene

På spørsmål om en forklaring på den store formduppen, mener Blindheim at det er flere faktorer som spiller inn, samtidig som hun er tydelig på at laget har prestert bedre enn det poengfangsten tilsvarer.

- Det har nok noe å si at vi møtte de antatt svakeste lagene i starten av sesongen. Så det var nok motstandere som var mer jevngode med oss. Og den flyten vi hadde i en periode der, den har vi ikke hatt nå etter hvert. Prestasjonsmessig i sluttspillet er jeg egentlig ganske fornøyd. Men det har jo ikke blitt noen poeng, sier Blindheim til Nettavisen.

- Alle kampene er egentlig kamper vi kan vinne, men så slipper vi inn litt for enkle mål og scorer for få selv. I banespillet er det ganske jevnt, men det er alltid de som klarer å bikke det som tar poengene.

Når et lag taper kamp etter kamp, er det åpenbart at misnøyen i klubben kan bre seg. Blindheim er likevel tydelig på at flere i Sotra er fornøyde med prestasjonene, selv om det hadde smakt godt med en seier igjen snart.

- Det er nok bedre stemning enn folk utad kanskje tror. Spillergruppen er egentlig også ganske fornøyd med prestasjonene. Men det hadde ikke gjort noe dersom vi fikk oss en seier snart, for å si det sånn, forteller hun.

SOTRA-TRENER: Ting har ikke gått på skinner den siste delen av sesongen for Sotra SK og Renate Blindheim. Foto: Vidar Ruud (NTB)

- I forhandlinger

Med svake resultater kommer det ofte spørsmål rundt trenerens fremtid, men Blindheim forteller at hun er i dialog med ledelsen, og at hun ønsker seg jobben videre.

- Vi er i gang med forhandlinger, så får vi se om vi blir enige og hvordan det lander. Men jeg satser på at jeg i hvert fall ikke mister jobben. Det hadde vært litt kjipt.

- Føler du at spillerne og klubben står bak deg?

- Ja, det føler jeg absolutt.

Nå gjenstår det to kamper av årets sesong, hvor Sotra møter Egersund og Fløy-Flekkerøy. Førstnevnte kjemper om å havne på kvalifiseringsplass, mens sistnevnte ligger på plassen over Sotra.

- Det er jo en viktig kamp for Egersund, så det blir en spennende kamp. Vi får satse på at vi i hvert fall får én tre-poenger før ferien, sier 26-åringen.

På spørsmål om fremtiden er Blindheim tydelig på at hun er fornøyd med den jobben hun har her og nå, og at hun bare prøver å gjøre det best mulig. Så får man heller se hvor det bærer etter hvert.