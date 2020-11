Rene Meulensteen nådeløs i sin dom: - Han jobber ikke hardt nok. Jeg ser det hele tiden

Den tidligere United-treneren mener andre lag utnytter Paul Pogbas svakheter.

Rene Meulensteen jobbet i mange år i sir Alex Fergusons trenerteam, og var en sentral del i noen av de mest innbringende årene for Manchester United.

Meulensteen forlot først klubben da David Moyes valgte å bringe med sine egne assistenter i 2013, og har siden hatt noen mindre suksessfulle opphold som manager for blant andre Anzhi og Fulham.

- Pogba fortjener ikke å bli kalt verdensklasse

Nå fyrer United-veteranen på alle sylindre når han prater om Paul Pogba, som igjen er i hardt vær etter at franskmannen ga bort det avgjørende straffesparket mot Arsenal i forrige serierunde. Meulensteen har selv jobbet med Pogba i United, men da på akademinivå.

- Jeg jobbet med sir Alex Ferguson, som pleide å si at du kan ha alt av talent i verden, men det handler om hardt arbeid, og det er hardt arbeid som bringer kvaliteten til overflaten. Jeg mener at han ikke har jobbet hardt nok. Jeg kan se det hele tiden, det går for sakte og det er for møysommelig. Han har aldri hastverk med noe, og det utnytter andre lag, sier Meulensteen til Stadium Astro.

Og fortsetter:

- Han er en veldig talentfull spiller. Alle snakker om han hele tiden, at han er verdensklasse og alt det der. Jeg ville aldri brukt det uttrykket så lett, fordi jeg kjenner til flere spillere fra fortiden og nåtiden som fortjener den betegnelsen. I min mening fortjener ikke Pogba det på noen som helst måte, for jeg mener at han ikke har levd opp til forventningene.

TRENERTEAM: Sir Alex Ferguson, Mike Phelan og Rene Meulensteen. Foto: Owen Humphreys (Pa Photos)

Etter tapet mot Arsenal, som betyr at United har tapt sine første fire hjemmekamper i Premier League siden 1972, var blant andre Roy Keane nådeløs i sin vurdering av Pogbas innsats.

Denne vurderingen stiller Meulensteen seg bak.

- Jeg mener heller ikke at vi forventer for mye av han, rett og slett på grunn av den spilleren han har vært og de trofeene han har vunnet. Han spilte i et veldig erfarent og godt trent lag i Juventus, med mange sterke personligheter og ledere.

- Du er nødt til å få han tilbake der han kan gjøre mest skade, som er i rommet mellom midtbanen og angrepet. For øyeblikket drifter han alt for ofte inn i områder hvor han mister oversikten.

- Du trenger karakter og hjerte

Allerede før avspark på Old Trafford før storoppgjøret mot Arsenal, vurderte Roy Keane Pogbas rolle i Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-lag. Det var, ikke uventet, nådeløs kritikk å hente fra den tidligere fotballspilleren.

- Pogbas form over de siste årene i United har ikke vært bra nok. Det er så enkelt som det. Vi snakker om energi, men du trenger mer enn bare energi på midtbanen i United. Du trenger spillere med karakter og hjerte.

- Og Pogba har ikke gjort nok. Jeg tror det var Bill Shankly som sa at med noen spillere så vet du aldri hvilken utgave du får på kampdag, og sånn er det med Pogba. Det er ikke bra nok hvis du har lyst til å vinne ligatitler. Med det talentet Pogba har, så burde han være selvskreven i startelleveren, men han gjør ikke nok.

FOTBALLEKSPERT: Roy Keane, her i aksjon for Sky Sports. Foto: Dave Thompson (AFP)

- Han viser ikke nok vilje, han tar ikke kampen. Talentet er der, men det holder ikke for å spille på midtbanen til United. Du trenger mer enn bare det.

Pogbas neste mulighet til å motbevise kritikerne kommer allerede onsdag kveld, i det United gjester İstanbul Başakşehir til sin tredje gruppespillskamp i Champions League. Så langt har de rødkledde notert seg for imponerende seiere mot både Paris Saint-Germain og RB Leipzig.