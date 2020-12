Renndirektøren avslører. Norges Tour de Ski-valg har fått nasjoner til å reagere: - De er forbannet

Pierre Mignerey, renndirektøren i Det internasjonale skiforbundet (FIS), forteller at det ikke er alle som har like stor forståelse for Norges valg.

Tirsdag kom meldingen om at Norge har valgt å ikke stille til start i vinterens Tour de Ski.

Norges Skiforbund opplyser at smittesituasjonen i Europa er bakgrunnen for avgjørelsen.

Mignerey forteller tirsdag kveld til Nettavisen at han respekterer Norges avgjørelse selv om han gjerne skulle sett de norske stjernene på startstreken.

- Vi respekterer at de har rett til å velge dette selv. Vi forstår årsaken som ligger bak avgjørelsen, og derfor respekterer vi også selve avgjørelsen, men vi hadde selvfølgelig foretrukket at Norge hadde stilt til start i Tour de Ski, sier renndirektøren i FIS.

- De er forbannet

Men Mignerey avslører at det ikke er alle nasjoner som er like forståelsesfulle for Norges avgjørelse.

I tillegg til å stå over Tour de Ski, er det også allerede bestemt at Norge heller ikke vil sende løpere til verdenscuprennene i Dresden eller Davos i desember.

Renndirektøren forteller at det er flere som stiller spørsmål til avgjørelsene.

- Jeg vil ikke snakke for andre, men det er klart at vi har fått en del forskjellige tilbakemeldinger. Det er noen som er veldig kritiske og jeg må vel kunne si at de er forbannet, forteller Mignerey.

Franskmannen vil imidlertid ikke navngi nasjonene det er snakk om.

- Jeg vil ikke si hvem som var forbannet, men jeg tror det er forståelig at mange av nasjonene i Mellom-Europa ikke er fornøyde. Verdenscuprennene som droppes nå er renn som blir arrangert i Mellom-Europa, sier Mignerey.

Han forklarer at flere stusser over at de skandinaviske langrennsnasjonene ikke vil reise nedover i Europa, men senere kommer til å invitere løpere fra nettopp Mellom-Europa når det skal arrangeres verdenscuprenn i Skandinavia etter Tour de Ski.

- Det er vanskelig for dem å forstå, sier Mignerey.

Han forteller at flere også vil synes at det er rart dersom Norge akter å delta i verdenscuprenn i Sverige som også har svært høye smittetall.

Mignerey legger imidlertid til at situasjonen selvfølgelig kan endre seg innen den tid.

Bjervig: - Har prøvd å forklare

Langrennssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, har oppfattet at det er delte meninger om deres avgjørelse.

- Jeg har prøvd å forklare på to-tre møter nå, også i Ruka, vår situasjon med hva slags tiltak vi har i Norge, hvordan vi tenker kontra andre land. Så jeg føler at det er forståelse for den beslutningen vi tar, men det er nok flere som ikke er enige og som synes at vi burde vært med og gått, sier Bjervig til Nettavisen.

Langrennssjefen er imidlertid tydelig på at det er VM som er det viktigste for det norske laget denne vinteren og at de ikke er villige til å ta unødvendig risiko.

- Vi er såpass heldige at vi er i en posisjon der vi har mulighet til å ta den type verdivalg som dette er. Det er helt klart at vi aller helst vil gå skirenn, men med VM som hovedmål så ser vi at vi må gjøre noen prioriteringer. Det er toppidretten ganske kjent med, av og til må man gjøre noen tøffe prioriteringer for å nå de målene man vil, og det her var en veldig tøff prioritering, forklarer Bjervig.

Renndirektør Mignerey legger ikke skjul på at det vil bli en annerledes Tour uten Norge på startstreken i januar, men mener det fortsatt vil være mange dyktige utøvere som stiller.

- Det er ingen drømmesituasjon. Vi jobber alle hardt for å ha de beste utøverne til start hver eneste helg i hver eneste konkurranse. Samtidig er det fortsatt mange gode utøvere igjen, sier Mignerey.

Han legger til at FIS og arrangørene også har jobbet hardt for at de skal konkurrere under trygge forhold.

