Resen falt av i Saudi-Arabia, Skarpnord klatret

Stine Resen greide ikke å følge opp sin knallsterke åpningsrunde i Saudi International i golf, mens Marianne Skarpnord klatret. Nå er de på delt 20.-plass.

Resen var på delt 3.-plass etter sin 69-runde tirsdag. Hadde de tikke vært for en dobbeltbogey på 11. hull, ville hun vært rett bak lederen. Men etter å ha greid sju birdier første dag ble det ingen onsdag, og med en 75-runde falt hun på listene.

Skarpnord spilte seg derimot opp fra 41.-plassen hun hadde første dag, da åpningsrunden på 74 slag ble fulgt opp med en 70-runde.

Karoline Lund og Maiken Bing Paulsen er på delt 26.-plass ett slag bak de to best plasserte norske spillerne, mens Tonje Daffinrud har hatt to tunge dager og er på delt 72.-plass.

Luna Sobron fra Spania tangerte banerekorden med 65 slag onsdag og leder turneringen ett slag foran danske Emily Kristine Pedersen.

Det er også lagturnering i Saudi-Arabia, og Team Skarpnord er på 36.-plass.

Turneringen avsluttes torsdag.

(©NTB)

Reklame Varmer opp til Black Week med knallpriser på 30 varer