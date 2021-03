Retivykh hevder Bolsjunov ikke fulgte avtalen

Gleb Retivykh sier Aleksandr Bolsjunov gjorde noe annet enn de ble enige om før søndagens lagsprint.

OBERSTDORF (Nettavisen): Aleksandr Bolsjunov kan ha gjort lagkamerat Gleb Retivykh en bjørnetjeneste på søndagens lagsprint i Oberstdorf.

Da Bolsjunov trykket til allerede på den andre av tre runder og sendte lagkameraten ut i tet noen sekunder foran de andre, følte Retivykh at han også måtte gå det han kunne, selv om han gjerne skulle gått i følge med de andre og spart krefter til siste runde.

Det bidro til at han ikke hadde noe å stille opp med da Johannes Høsflot Klæbo satte på turboen siste motbakke før mål.

- Kanskje jeg gjorde en tabbe

Overfor Nettavisen legger ikke russernes ankermann skjul på at bronsemedaljen er en nedtur for det russiske laget.

- Det er ikke så bra. Vi er ikke fornøyd med bronsemedalje. I forrige VM tok vi sølv, og i dette mesterskapet ville vi slå Norge og vinne. Aleksandr gjorde en stor jobb på den siste runden og ga meg førsteplass. Jeg måtte gå med høyt tempo. Det var det han ville, sier Retivykh til Nettavisen.

- Var Aleksandr sint på deg etterpå?

- Nei, vi snakket sammen, og han sa at han forstod og at slik er sporten. Kanskje jeg gjorde en tabbe på den andre runden, da gikk jeg med full kraft. På den siste runden hadde jeg ikke nok krefter igjen til å angripe i den siste bakken.

Tatt på senga av lagkameraten

I samtale med russisk presse utyper Retivykh hvorfor det ble vanskelig for ham da han fikk en ledelse allerede på den andre runden. Han hevder han ble tatt på senga da Bolsjunov endret taktikk underveis i løpet.

- Sasha (Bolsjunov) og jeg ble enig om taktikken, men jeg forventet aldri at han ville endre taktikk under løpet. På andre runde begynte han å angripe. Som et resultat måtte jeg jobbe maskimalt for å beholde ledelsen, sier Retivykh til Sport-Express.

Russeren hevder også at forberedelsene til lagsprinten gjorde ham nervøs.

- Alle er opprørte i dag. Vi hadde sjansen til å konkurrere om førsteplassen, men i går var en ganske ubehagelig kveld. Det var ikke klart hvem som skulle gå for oss. Det gjorde meg nervøs, sier Retivykh til det russiske nettstedet.

Bolsjunov: - Det var ikke meg han slo



Bolsjunov var den eneste av medaljevinnerne på første etappe som ikke tok imot makkeren i målområdet etter løpet. Han var tydelig misfornøyd med å måtte ta til takke med bronse og beskrives som «opprørt» i russisk presse.

Han ville imidlertid ikke kritisere lagkameraten i media.

- Vel, dette er sport, og alt kan skje. Det gikk ikke i dag, selv om det var en reell sjanse til å slå nordmennene. Du kan bare slå dem på denne måten for øyeblikket, men det gikk ikke, sier Bolsjunov ifølge Sport.ru.

Rett før VM startet ble det kjent at Bolsjunov straffes med prøvetid og bot etter at han slo finske Joni Mäki med staven på stafetten i Lahti. Russeren sier han ikke plages av at Mäki og Finland knep sølvet foran russerne søndag.

- Jeg kjenner ham ikke. Det plager meg ikke at han vil stå et hakk høyere på pallen. Det var ikke meg han slo, men Gleb. La ham være lykkelig så lenge han kan, sier Bolsjunov ifølge Sport-Express.

Välbe om Retivykh: - Vi har ingen andre

President i Det Russiske Langrennsforbundet, Jelena Välbe, måtte svare på kritiske spørsmål fra russiske journalister etter løpet. Hun avfeide kritikken slik:

- Jeg kan ikke kreve noe mer fra Gleb. Når en person ikke kan, kan han rett og slett ikke. Han har feil bevegelser og så videre, men vi har ingen andre, dessverre, sier Välbe ifølge Championat.com.

Välbe mener Norge kunne blitt beseiret på søndagens sprint og stusser over valget med å bruke Erik Valnes som Johannes Høsflot Klæbos makker.

- Nordmennene kunne blitt slått. Og for å være ærlig var det litt rart å se laguttaket deres. De setter inn Valnes, men de har sine egne tanker. På den siste runden var Klæbo utmerket. Han viser igjen at han er den beste sprinteren i verden.

For langrennsherrene fortsetter VM med 15-kilometer friteknikk med individuell start onsdag.

