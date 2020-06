Reus tilbake i trening, jokerrolle for Haaland i helgen?

Borussia Dortmunds lagkaptein Marco Reus trente tirsdag for første gang med laget etter sitt lange skadeopphold. Erling Braut Haaland er klar for innsats igjen.

– Gode nyheter for BVB, skrev klubben på sitt nettsted etter tirsdagens treningsøkt. Der var Reus med på alle øvelsene under en lett trening. Han har vært på skadelista siden han haltet av banen i cuptapet i Bremen 4. februar.

– De nærmeste dagene vil Reus gjennomføre store deler av treningene og ta nye steg mot sitt comeback, melder klubben. 31-åringen har mistet de 12 siste kampene og har vært savnet.

Haaland har stått over to kamper etter at han ble påløpt av dommeren i kampen mot Bayern München og pådro seg en leddbåndsskade i kneet. Sportsdirektør Michael Zorc sier at nordmannen vil være tilgjengelig i lørdagens kamp mot Fortuna Düsseldorf.

– Han trener med tanke på den kampen, sa Zorc ifølge Kicker.

Storavisen Bild mener å vite at Haaland ikke skal brukes fra start i Düsseldorf, men er tiltenkt en jokerrolle som innbytter.

