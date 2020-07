Revansjesugen Solbakken lover gull neste år

Ståle Solbakken og FC København ligger 14 poeng bak ligaleder Midtjylland. Selv om gullet er utenfor rekkevidde i år, lover nordmannen å slå kraftig tilbake.

Midtjylland ligger 14 poeng før de tar imot Solbakkens menn til toppoppgjør torsdag. Skulle hjemmelaget vinne i kveld, vil Midtjylland sikre gullet med fem kamper igjen å spille.

– Jeg er vant til at hvis FCK taper to eller fire kamper, eller ikke vinner gull, så er man i problemer, sa Ståle Solbakken i et intervju med danske B.T.

Nordmannen føler seg sikker på at hovedstadslaget slår tilbake neste sesong.

– Jeg er ansvarlig for at det ikke blir gull denne sesongen, men samtidig er jeg helt trygg på at vi kommer tilbake og vinner gull neste år, sa Solbakken.

Siden FC København vant gull i 2001 har de kun én gang gått to sesonger på rad uten å vinne seriemesterskapet.

