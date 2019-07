Rhian Brewster fortsatte den gode formen da Liverpool vant

Liverpool tok nok en komfortabel i seier i sesongoppkjøringen.

Liverpool hadde få problemer med å slå Bradford i sesongoppkjøringens andre treningskamp.

Jurgen Klopp stilte uten av flere av sine største stjerner som enda ikke har kommet tilbake fra sine ferier, etter at de har deltatt i mesterskap for sine respektive land. Navn som Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mane har ikke rapportert tilbake til klubben enda.

Følgende elleve fikk sjansen fra start i sesongens andre kamp:

Allikevel hadde Liverpool få problemer med å slå Bradford på Valley Parade.

James Milner åpnet scoringballet med to raske scoringer før kvarteret var spilt, den andre av de to på et straffespark etter at Ryan Kent ble lagt i bakken.

TO SCORINGER: James Milner scoret to mål for Liverpool. Foto: Ed Sykes (Reuters)

Etter 41 minutter var en av Liverpools mest omtalte talenter på plass og satte inn dagens tredje for de røde fra Merseyside. Rhian Brewster var raskt fremme på en retur. Spissen satte ballen i mål fra skrått hold via en Bradford-spiller til 3-0.

Den tidligere Liverpool-spilleren Luis Garcia lot seg imponere av det han så av unggutten.

Ungutten Brewster har startet oppkjøringen bra og fulgte opp to scoringer fra sesongens første kamp mot Tranmere.

Byttet hele laget

I pausen byttet Klopp samtlige spillere med unntak av keeper Simon Mignolet. Navn som Fabinho, Joe Gomez, Divock Origi og Joel Matip kom inn i den andre omgangen og utgjorde et sterkt Liverpool-lag de siste 45 minuttene.

I det 80 minutt fikk Bradford straffespark etter at Adam Lewis felte Clayton Donaldson inne i feltet. Eoin Doyle var sikker fra straffemerket og reduserte til 3-1 for Bradford.

Minuttet etter takket også keeper Mignolet for seg, dermed byttet Liverpool ut samtlige spillere som startet i løpet av kampen.

De siste ti minuttene kontrollerte Liverpool inn og sørget dermed for 3-1 og sesongoppkjøringens andre seier.