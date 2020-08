Rhian Brewster reddet Liverpool fra tap

Salzburg gikk opp i en tidlig 2-0-ledelse, før Brewster både reduserte og utlignet for Liverpool. Halvveis ut i den andre omgangen ga Van Dijk Liverpool-fansen skadeskrekk.

RB SALZBURG - LIVERPOOL 2-2:

Salzburg sjokkerte Liverpool fra start i den Nettavisen-sendte treningskampen, og østerrikernes angriper Patson Daka puttet to ganger før kvarteret var spilt.

I den andre omgangen dukket Rhian Brewster to ganger for Liverpool, og reddet uavgjort for den regjerende engelske ligamesteren.

UAVGJORT: Liverpool måtte nøye seg med uavgjort i treningskampen mot Salzburg.

Daka-dobbel

Salzburg og Daka trengte ikke mer enn tre minutter før de satte inn kampens første scoring. En svak manøver av Fabinho endte opp med at Mërgim Berisha plukket opp ballen, som sendte ballen videre til Daka som var iskald da han fikk muligheten.

Før kvarteret var spilt var samme mann farlig frampå igjen og doblet ledelsen for østerrikerne, nok en gang servert av Berisha.

Ikke lenge før pausesignalet fikk Liverpool sin største mulighet i den første omgangen, men Manés forsøk ble reddet på strek av Salzburgs Albert Vallci.

Van Dijk ut med skade

Jürgen Klopp som startet med en solid førsteellever, valgte å gjøre tre bytter i pausen. Og før den andre omgangen var halvspilt hadde hele laget, bortsett fra Alisson og Neco Williams, blitt byttet ut.

Dessverre for Liverpool ble de tvunget til å gjøre et av byttene, da deres midtstopperkjempe, Virgil Van Dijk, måtte ut et etter en duell. Det kunne se ut som at nederlenderen fikk et dypt kutt over hans høyre øye.

Etter kampen bekreftet Jürgen Klopp til Liverpools offisielle nettsider at det ikke er ventet at Van Dijk vil pådra seg noen langvarige effekter av smellen.

Med flere unggutter inn, blant annet Brewster og Harvey Elliott, viste rødtrøyene bedre takter mot slutten av kampen. Førstnevnte reduserte ikke lenge etter han kom inn, før han igjen ti minutter før slutt utlignet og fastsatte sluttresultatet til 2-2.