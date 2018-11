Ribéry slo til TV-reporter

Det koker i Bayern München om dagen. Etter lørdagens tap for Borussia Dortmund svartnet det for Franck Ribéry, som gikk til fysisk angrep på en journalist.

Bayern-veteranen mistet kontrollen og slo til den franske BeIN-reporteren Patrick Guillou i ansiktet. Det skjedde etter en het diskusjon.

Ribéry tente skikkelig til da Guillou mente at han var medskyldig i to av Bayerns baklengsmål i 2-3-tapet i Dortmund. Ifølge tyske Bild endte krangelen med at Ribéry slo sin landsmann tre ganger i ansiktet.

Overfor avisen har Bayern München bekreftet hendelsen. Ribéry risikerer å bli utestengt lenge.

– Ribéry har informert oss om disputten med Patrick Guillou, som han har kjent i mange år. Vi er blitt enige med Guillou om at vi skal settes oss ned ansikt til ansikt for å finne ut hvordan vi skal løse problemet. Han har allerede sagt at det ligger i hans interesse å gjøre det, sier storklubbens sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

Guillou er tidligere proffspiller. I sin tid spilte han for blant annet Bochum, Rennes og Saint-Etienne.

Bayern München har vunnet Bundesliga seks år på rad, men har skuffet under nytrener Niko Kovac. Sørtyskerne har allerede tapt tre seriekamper, ligger på femteplass og er sju poeng bak Borussia Dortmund på tabelltoppen.

Robert Lewandowski sendte Bayern to ganger i ledelsen lørdag, men scoringer fra Marco Reus (2) og Paco Alcácer sikret Dortmund alle poengene.

(©NTB)

Mest sett siste uken