Richarlison signerte ny Everton-avtale

Den brasilianske superstjernen har blitt koblet med flere av de største klubbene i Europa.

22-åringen fra Brasil ankom Goodison Park sommeren 2018, og har siden rukket å bli en av publikums store favoritter. Tirsdag bestemte han seg for å sette penn til papir på en ny avtale med Everton.

Den nye kontrakten med klubben fra den blå delen av Merseyside strekker seg til sommeren 2024. Han ankom klubben etter et opphold med Watford.

Denne sesongen har den brasilianske angriperen registrert seks scoringer og to målgivende for et Everton som i stor grad har skuffet under trener Marco Silva. Også han ankom fra Watford.

Vil bli

Til Evertons hjemmeside forklarer Richarlison at ved å signere ny kontrakt så kunngjør han sine tanker for de neste årene:

- Min intensjon er å bli her i mange år. Dette var klubben som ga meg sjansen til å vise min fotball. Det var her jeg klarte å spille meg inn på det brasilianske landslaget, og det var her jeg begynte å score mange mål i Premier League, sier Richarlison.

- Klubben stoler på meg og jeg stoler på dem. Supporterne har mye kjærlighet for meg, og jeg forsøker å gi det tilbake til dem så mye som jeg kan ute på banen.

I forrige uke ble det bekreftet av Evertons sportsdirektør, Marcel Brands, at Richarlison og Everton i prinsippet var enige om en ny avtale, men at kontrakten ennå ikke hadde blitt formalisert.

Det har nemlig blitt ryktet i lengre tid at brasilianeren er i søkelyset til noen av Europas aller største klubber, blant dem er Ole Gunnars Solskjær og hans Manchester United.

Brands gikk langt på vei i å bekrefte at interessen fra United har vært reell:

- Det tror ikke det bare er Manchester United. Jeg tror det er flere. Som klubb så må vi beholde våre beste spillere. Dessverre mistet vi en av dem forrige sommer (Idrissa Gueye ble solgt til PSG), men om vi skal vokse og gå i den riktige retningen så ønsker vi å beholde våre beste spillere, sa Brands ifølge The Guardian.

Ønskeliste

Så sent som i november meldte avisen London Evening Standard at Richarlison ble ansett som en mann som hadde passet perfekt inn hos Ole Gunnar Solskjær, og at han var nevnt blant spillerne nordmannen kunne tenkt seg.

Det samme var også Erling Braut Haaland og Moussa Dembélé i Lyon. Spesielt Braut Haaland har blitt koblet med United, selv om rapporter i Tyskland også indikerer at Borussia Dortmund nå har kastet seg inn i kampen.

Det kan uansett se ut til at Richarlison er et av navnene Solskjær nå må stryke av sin liste inn mot overgangsvinduet som igjen åpner når vi bytter ut 2019 med 2020 i januar.

Lite har gått rett vei for Everton denne sesongen. Tidligere i år mistet de midtbanestjernen André Gomes til en alvorlig skade.

Richarlison var med sist sommer da det brasilianske landslaget vant Copa América, etter at overraskelseslaget Peru ble slått i finalen. Evertons angrepsspiller scoret det siste målet da peruanerne ble slått 3-1.

Som nevnt, så har ikke sesongen gått etter planen for Everton denne sesongen. Etter 14 spilte kamper står de med hele åtte tap i Premier League. De har fire seire og to uavgjort, som gjør at de kun ligger to poeng over direkte nedrykksplass.

Det er uansett ikke mer enn fire poeng opp til nettopp Solskjærs og Manchester United. De rødkledde fra Old Trafford ligger som nummer ni i den øverste divisjonen i England.