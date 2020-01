Richie Porte vant Down Under, Bystrøm beste norske

Sven Erik Bystrøm ble beste norske i sykkelrittet Down Under. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Australieren Richie Porte ble nummer to på den siste etappen av sykkelrittet Down Under, men vant rittet sammenlagt. Sven Erik Bystrøm ble nummer 11 totalt.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Etter nesten tre og en halv time på setet rullet Matthew Holmes over målstreken i Willunga Hill. Dermed sikret 26-åringen fra Lotto Soudal sin aller første seier som proff, i den sjette og siste etappen av sykkelrittet Down Under. Bare tre sekunder bak kom hjemmehåpet Richie Porte – som med det sikret seg sammenlagtseieren i rittet. Italienske Manuele Boaro kjørte inn i tredjeplass på etappen. På etappen fra McLaren Vale til Willunga Hill var det Vegard Stake Laengen (UAE) som ble beste norske. Laengen ble nummer 18 (+29 sekunder), og ble til slutt nummer 35 sammenlagt, tre minutter bak Porte. Sven Erik Bystrøm (UAE) ble best av de norske i sammendraget. 28-åringen rullet inn til 21.-plass på etappen, 29 sekunder bak Holmes. Det holdt til en 11.-plass i sammendraget, 57 sekunder bak. Kristoffer Halvorsen (EF Pro) kom inn på en 89.-plass på etappen (+6.25 bak). Halvorsen ble nummer 65 totalt i rittet. Rasmus Tiller rullet inn til 123.-plass (+12.42) og ble med det nummer 90 i sammendraget, 19,04 bak. (©NTB)

Reklame Syke priser på verktøy