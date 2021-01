Ridderuka og Ridderrennet er avlyst også i år

Ridderuka på Beitostølen i mars er avlyst, opplyser arrangøren i en pressemelding. Det er annet år på rad at arrangementet stoppes av koronapandemien.

– Verden og samfunnet vårt er slik akkurat nå, og vi kan dessverre ikke gjennomføre arrangementet i mars. Vi har håpet i det lengste, men er egentlig ikke overrasket over styrets beslutning. Vi ønsker å ha et trygt og godt arrangement for alle, sier Anne-Kristin Wadahl, som er generalsekretær i foreningen Ridderrennet.

Ridderuka er verdens største vintersportsuke for syns- og bevegelseshemmede. Fram til 2019 hadde Ridderuka, med Ridderrennet som høydepunkt, vært avviklet hvert år siden 1964.

Årets uke skulle avvikles 14. til 21. mars, men det blir altså ikke noe av.

– Vi ser framover og vil allerede i vinter lansere nye møteplasser for å bringe deltakere nærmere hverandre de øvrige 51 ukene i året. Dette kommer vi snart tilbake til, sier Wadahl.

Hun lover også at Ridderuka i 2022 skal bli den beste noensinne.

– Vi skal slå skikkelig på stortromma, og jeg storgleder meg allerede.

