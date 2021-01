Riiber går ut i ledelse etter at hopprennet i Seefeld ble avlyst

Jarl Magnus Riiber går ut i ledelse i langrennet i første del av Seefeld-trippelen i kombinert etter at hopprennet ble avbrutt og avlyst på grunn av vind.

Værforholdene førte til stadige avbrytelser, og til slutt så ikke juryen annen utvei enn å avlyse. Dermed ble den provisoriske konkurranseomgangen tidligere på dagen avgjørende for startrekkefølgen i langrennet.

Riiber hoppet 109,5 meter og vant ett tidels poeng foran japanske Akira Watabe. Det betyr at de i praksis går likt ut i langrennet over 5 kilometer senere fredag. Watabe hoppet like langt som Riiber og fikk bedre stilpoeng, men han hadde også bedre forhold.

Espen Bjørnstad hadde det lengste hoppet med 111 meter, men han hadde også bedre fart. Han endte 6,1 poeng bak Riiber og går ut som tredjemann 24 sekunder etter lederduoen.

Jens Lurås Oftebro ble nummer 15 (1.19 bak), Einar Lurås Oftebro 22 (1.43), Espen Andersen 23 (1.46), Jørgen Graabak 25 (1.50), Magnus Krog 36 (2.16) og Kasper Moen Flatla 41 (2.41).

Den provisoriske konkurranseomgangen skulle egentlig vært avviklet torsdag, men ble da avbrutt på grunn av vanskelige vindforhold. Vinden stoppet fredagens hopprenn etter 19 av 53 deltakere.

Kombinerttrippelen i Seefeld avvikles med hopp i HS109-bakken alle tre dager, men langrennet har ulik lengde: 5 kilometer fredag, 10 lørdag og 15 søndag.

