Riiber inn til klart NM-gull

Jarl Magnus Riiber unngikk feilskjær og ble som ventet norgesmester i kombinert på Beitostølen lørdag. Sølvet gikk til Jørgen Graabak.

Det ble aldri spennende om hvem som kom til å ta årets NM-tittel. Riiber hadde 17 sekunder å gå på fra start, og i mål var luken økt til 34,6.

23-åringen fra Oslo har vært kombinertsportens største stjerne de siste årene. Selv om han vant komfortabelt lørdagens renn, var han ikke helt fornøyd.

– Jeg skulle gjerne ønsket at det føltes litt lettere, sa Riiber til NRK.

Bak ham fulgte Graabak og Espen Bjørnstad. Sistnevnte ble slått med 41,8 sekunder.

– Vi har jo lyst til å bli best hele gjengen. Så vi jobber for å slå Jarl, og han jobber for å holde oss unna, sa Bjørnstad etter bronseløpet.

Hoppdelen i årets kombinert-NM ble unnagjort i Granåsen 3. oktober.

I kvinneklassen tok Gyda Westvold Hansen nok et NM-gull. Hun slo Marte Leinan Lund med 1.46,7 minutter. Hanna Midtsundstad tok bronsen.

(©NTB)

Reklame Slik så det ut da Hans-Olav fikk million-beskjeden