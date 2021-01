Riiber leder etter hopprennet i Seefeld – nær å vinne trippelen

Jarl Magnus Riiber hoppet ikke lengst, men er fortsatt i overlegen tet i Seefeld-trippelen etter hoppdelen av kombinertrennet i Østerrike søndag.

Riiber leder med 38 sekunder ned til Akito Watabe, som er nummer to. Riiber fikk 141,1 poeng etter et hopp på 108 meter. Dermed skal det veldig mye til for at nordmannen ikke vinner Seefeld-trippelen.

Ilkka Herola er nummer tre.

Laurent Muhlethaler hoppet lengst av samtlige med 110,5 meter, men er bare nummer åtte. Han starter to minutter bak Riiber.

Espen Bjørnstad er nest best av de norske på en 10.-plass. Han hoppet 108,5 meter og fikk 105,4 poeng. Det gjør at han starter to minutter og 23 sekunder bak Riiber.

Jens Lurås Oftebro strakk seg til 98,5 meter og fikk 94,2 poeng. Opp til Riiber er det for Lurås Oftebros del tre minutter og åtte sekunder.

(©NTB)

