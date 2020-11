Riiber uheldig med været – får ikke gå i Ruka søndag

Kombinertutøvernes hopprenn i Ruka måtte søndag avlyses på grunn av sterk vind. Det er dårlig nytt for verdenscupleder Jarl Magnus Riiber.

Avlysningen betyr nemlig at det er torsdagens prøveomgang som danner grunnlag for langrennet senere søndag. Riiber ble disket torsdag, og dermed får han ikke delta i det siste rennet i Ruka-trippelen.

Oslo-mannen har vunnet de fem siste verdenscuprennene på det finske skistedet, men får altså ikke mulighet til å ta en sjette strake seier.

– Jeg er ordentlig forbanna. Jeg er her for å konkurrere, og å bli tatt fra den muligheten til å stille til start, er surt, sier Riiber til NRK.

Samtidig har han mulighet til å vinne Ruka-trippelen sammenlagt. Da er han avhengig av at verken østerrikeren Johannes Lamparter eller japaneren Akito Watabe vinner søndagens renn. De ligger henholdsvis 80 og 100 poeng bak Riiber i sammendraget.

Årsaken til at Riiber ble disket i prøvehoppingen var en ureglementert hoppdress. Kontrolløren mente at han hadde for lite luftgjennomstrømning på en del bakpå den ene leggen.

Tyskeren Manuel Faisst var best i prøveomgangen og går ut med 18 sekunders ledelse til nordmannen Jens Lurås Oftebro i langrennet. Lamparter starter som nummer tre, åtte sekunder bak Oftebro.

(©NTB)

Reklame Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger