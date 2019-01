Riiber vant igjen etter stor opphenting

Jarl Magnus Riiber herjer i kombinertverdenscupen. Søndag tok han sin åttende seier for sesongen etter en stor opphenting. Etter hopprennet var han nummer 11.

Det var hans åttende verdenscupseier for sesongen, og han økte ytterligere sitt forsprang i sammendraget. Nå er han 357 poeng foran nærmeste rival.

Det så ikke ut til å skulle gå slik da han måtte hoppe under vanskelige forhold, endte på 11.-plass og måtte starte langrennet 1.42 minutt etter ledende Szczepan Kupczak.

– Er det mulig? sa Riiber til TV-kameraet etter sitt hopp søndag morgen.

Det ble fredag avviklet en provisorisk konkurranseomgang som legges til grunn for langrennet dersom hopprennet ikke kan avvikles. Da vant Riiber under like forhold. Søndag var det ujevne forhold, og Riiber forstår ikke at den provisoriske omgangen ikke ble brukt.

– Hvorfor ikke bruke den? I stedet blir det en parodi av et renn. Det er så kjedelig å starte langt bak, sa han til NRK.

Også lørdag var han frustrert over ujevne forhold i bakken i Granåsen.

– Det er kjempedårlig reklame for sporten, rett og slett, og i dag var det mer ujevnt enn i går, sa han.

Riiber startet langrennet langt bak, men allerede halvveis i langrennet over 10 kilometer var forspranget oppspist, og Riiber var del i en tetgruppe på sju løpere.

Inn på oppløpet i Granåsen bare seilte Riiber fra konkurrentene og vant 1,2 sekund foran tyske Vinzenz Geiger. Jørgen Graabak sørget for at det for annen dag på rad var to nordmenn på seierspallen.

Espen Bjørnstad ble nummer åtte, lørdagens toer Magnus Krog 16 og Magnus Moan 27. Espen Andersen startet ikke langrennet.

Etter rennet ble for øvrig Riiber kalt inn på teppet av FIS, som ikke er tilfreds med oppførselen hans.

– Vi ønsker å ta en prat med ham om oppførselen. Det er et par ting han har gjort som vi ønsker å prate med ham om, sa renndirektør Lasse Ottesen til NRK.(©NTB)