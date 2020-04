Riise: - Trond Fredriksen ødela motivasjonen min som fotballspiller

John Arne Riise gir gamletreneren Trond Fredriksen skylden for sin korte periode i Aalesund. Den største uenigheten er hvilken posisjon Riise burde ha spilt.

Mannen med flest landskamper for Norge gjennom tidene, planla å avslutte karrieren med Aalesund da han signerte for moderklubben i 2016.

Istedenfor ble det bare tre måneder for tangotrøyene før Riise ga seg i klubben med umiddelbar virkning. Det gir han Trond Fredriksen skylden for, i intervjuet med sin tidligere landslagskollega Brede Hangeland for TV 2.

- Trond Fredriksen ødela motivasjonen min som fotballspiller – han knekte meg, sier Riise.

Les også: Hevder nye spillere må innfri tre Solskjær-krav

Fredriksen angrer ikke

Det største ankepunktet, var at istedenfor å spille midtstopper som han ønsket, ble storebror Riise brukt på midtbanen i Aalesund.

- Da jeg kom tilbake, fikk jeg beskjed om jeg skulle være nummer ti, spille i en tierrolle. Så ble det sentral midtbane – en posisjon jeg ikke har spilt i siden ... Trond Fredriksen spilte jeg med da jeg var 13, 14, 15, 16, så jeg vet ikke om det var på sentral midtbane han husket at jeg var god, sier Riise.

STÅR PÅ SITT: Trond Fredriksen mener det fantes bedre alternativer enn Riise på stopperplass. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Ifølge han selv, så «alle» at han burde brukes som midtstopper, men det er ikke hans tidligere trener Fredriksen enig i.

- Vi var inne på tanken om å bruke ham som midtstopper, men han var rett og slett ikke god nok. De som spilte der var bedre enn ham. På venstrebacken hadde vi Mikkel Kirkeskov som var bedre, uten tvil. Mye bedre, sier Fredriksen, som legger til at Riise egentlig ikke var god nok til å spille på midtbanen heller, men at han fikk spilletid på grunn av skadesituasjonen.

Istedenfor å avslutte spillerkarrieren med flere år i Aalesund, endte Riise opp med å spille for indiske Chennaiyin, etter å ha sagt opp kontrakten med moderklubben.

Les også: Tirsdagens Premier League-rykter

Satser på trenerkarriere

Selv om hans lange og innholdsrike karriere som spiller ikke endte som han ønsket, har den tidligere Liverpool-backen på ny store ambisjoner, som fotballtrener.

I november ble han presentert som ny hovedtrener for 3.-divisjonsklubben Flint Tønsberg.

Riise var også aktuell i programmet I lomma på Silje tidligere i år:

Først ønsker han å rykke opp og etablere sitt nye lag i divisjonen over, men det store målet er å bli trener i Premier League.

- Min langsiktige drøm er å trene et lag i Premier League, sa Riise til VG gjennom manageren Erland Bakke i november.

Trenerdebuten i Flint er, som resten av fotballverden, satt på vent som følge av koronavirusutbruddet.