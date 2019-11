Riise blir trener i Tønsberg-klubb

John Arne Riise er ansatt som ny trener for 3. divisjonsklubben Flint Tønsberg.

Riises manager Erland Bakke bekrefter ansettelsen overfor VG.

– Min langsiktige drøm er å trene et lag i Premier League, eller en annen storklubb. For å få til det må jeg jobbe målrette og hardt. Etter flere måneder med å bli kjent med Flint føler jeg at dette er en god match. De har stor fokus på breddefotball og finne nye talenter på en god måte, sier Riise til avisen gjennom manager Bakke.

39-åringen har minimalt med trenererfaring. Tidligere i år var han sportsdirektør i den maltesiske klubben Birkirkara i en kort periode.

Nå fortsetter fotballkarrieren i Flint Tønsberg. Klubben endte på femteplass i sin 3. divisjonsavdeling denne sesongen.

I sin innholdsrike spillerkarriere representerte Riise blant andre Monaco, Liverpool, Roma og Fulham. Han avsluttet karrieren i 2016.

Med 110 landskamper troner han øverst på statistikken over spillere som har representert Norge flest ganger.

