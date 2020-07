Rikard Norling har fått sparken

Den tidligere Brann-treneren er ferdig i AIK etter svak start på sesongen.

Stockholmsklubben bekrefter på sine hjemmesider at de har avsluttet samarbeidet med Rikard Norling.

0-1-tapet i byderbyet hjemme mot Djurgården ble dermed 49-åringens siste som trener for klubben.

- Det føles selvsagt både kjipt og vemodig at vi har kommet fram til å beslutte å avslutte samarbeidet med Rikard Norling, sier sportssjef Henrik Jurelius til klubbens hjemmesider.

- Dessverre har de sportslige resultatene og den sportslige utviklingen det siste året ikke vært i nærheten av de ambisjonene AIK har, noe som har gjort denne beslutningen uunngåelig og nødvendig. Jeg vil takke Rikard for et veldig bra og engasjerende arbeid gjennom årene vi jobbet sammen, men også for hans tidligere år i klubben, sier Jurelius videre.

Treneren har hatt et voldsomt press på sine skuldre det siste tiden, og etter kampen mot Djurgården samlet det seg i overkant av 40 rasende supportere utenfor stadion.

AIK står med tolv poeng etter elleve serierunder og ligger på 12. plass på Allsvenskan-tabellen.

Norling ledet Brann til nedrykk fra Eliteserien i 2014 og fikk sparken midtveis i sesongen på nivå to i 2015. Lars Arne Nilsen. som fremdeles er Brann-trener, lyktes med å sikre opprykket samme sesong.

Han vant seriegull med AIK i 2018, før det ble fjerdeplass forrige sesong. Han har tidligere ledet Malmö til gull i 2013.