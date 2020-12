Riktig valg, Norge. Nå venter vi bare på svenskene!

Det tok et forventet kaos og et titall skrekkslagne timer i finske Ruka før den norske landslagsledelsen innså koronafrykten på alvor. Nå har Espen Bjervig og kompani tatt til sunn fornuft og besluttet å droppe alle verdenscupkonkurranser inntil nyttår. Nå venter vi bare på svenskene.

Man trenger ikke være noen Einstein for å regne ut hvilke risker det innebærer for et landslag som Norge å reise rundt på skikonkurranser under en pågående pandemi.

I flere blogger her på Nettavisen har jeg vært dypt skeptisk til FIS, det internasjonale skiforbundet, som ikke har satt ned foten og stoppet vanviddet med å utsette aktive løpere og ledere for livsfare i verdenscupen.

For det er jo det alt handler om. Folks helse og velvære.

Men i FIS synes de pengene de får for sendingsrettigheter og markedsføring av sponsorer er viktigere enn å fremme skifolkets helse.

Før Ruka kjente jeg på skrekk og redsel på hva som skulle skje. Den norske troppen rakk ikke engang å ankomme Ruka før treneren Eirik Myhr Nossums første test viste seg å være positiv.

Hele troppen havnet i en surrealistisk karantene i det finske mørket.

Mest ille virket det å være for Heidi Weng. Den godhjertede jenta med røtter fra Yte Enebakks rolige og fredfulle miljø var allerede på pressetreffet før Beitostølens åpningshelg urolig for det som ventet.

I Ruka følte Weng seg pyton og hun hadde verken ork eller mental energi til å prestere. For henne var minitouren over på drøyt to minutter.

Hvilke mentale spor som satte seg i Wengs hode vet vi enda ikke.

Men når legen Øystein Andersen og landslagssjefen Bjervig lot sirkuset fortsette når Nossums andre test var negativ druknet Wengs skjebne i en enorm styrkedemonstrasjon fra Norge.

Det er stor respekt til først og fremst tourvinneren Johannes Høsflot Klæbo og, senere Emil Iversen, for å ha motet til å la kroner, pokaler, ære og berømmelse la ligge før nye «dødsstunt» i Davos og Dresden før jul.

Iversen har og meddelt at han ikke går Tour de Ski.

At idrettslige forbilder som Klæbo og Iversen først går ut og solidariserer seg med det samfunnsansvaret vi alle bør ta under den rådende situasjonen med høy smitte, smerte og lidelse i mange stuer og hjem, ja det varmer virkelig hjertet mitt.

Klæbo og Iversen tenkte laget, Norge og verdensmedborgere før seg selv og verdenscupen. De taper masse penger, men vinner garantert sympati fra milliontalls av innbyggere.

Skigåing er lite viktig nå.

Norges skiforbunds evaluering av Ruka landet på samme rute som Klæbo og Iversen.

Jeg synes det sender helt rett signal ut til folket.

Idretten er viktig, til og med i krisetider, men det finnes grenser for hva man skal utsette ungdommer for.

Den grensen er nå nådd i Norge.

Nå venter jeg bare på Sverige. Jeg vet at det har vært møter dag og natt etter Ruka, men ingen beslutning er tatt i skrivende stund.

Jeg frykter at ledelsen i moderlandet mitt har like store problemer med å ta avgjørelser her som landets ledere har hatt siden pandemien brøt ut i februar i år.

Det blir litt halvhjertet. Ikke lockdown.

Her er et sitat fra det svenske skiforbundet etter Ruka-konkurransene og Norges avgjørelse tirsdag formiddag:

«Vi følte oss trygge og syntes at det fungerte bra. Så lenge alt kan skje på et sikkert vis så kommer vi selvsagt til å konkurrere. Det er synd at Norge ikke går, men det forandrer ikke vår innstilling», sa Johan Haggstöm, som representerer løperne.

Landslagssjefen Daniel Fåhreaus siterer idrettsminister Amanda Lind som uttalte seg mandag:

«Det er viktig at idretten kan holdes i gang, ikke minst for barn og unge, men også av idretten som består av yrkesaktive som betyr mye for oss her i Sverige».

Når det gjelder FIS, er tilliten lav om dagen.

Jeg er redd for at de bare kjører på frem til ingen nasjon lenger kommer til start. Med Norge ute av verdenscupen blir ikke seiere og poeng mye verdt.

Bare de som ikke vil eller tør ta ansvar for seg selv eller sitt land, blir igjen.

/Torbjörn Nordvall

