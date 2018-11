Rinne feiret fødselsdag og kontrakt ved å stenge buret

Pekka Rinne signerte lørdag en ny toårskontrakt med Nashville Predators på sin 36-årsdag. Han feiret med å holde nullen i 1-0-seieren mot Boston Bruins.

– Heretter bør jeg bare få ettårskontrakter, var den finske målvaktens råd til klubbledelsen etter at han for annen gang i karrieren holdt nullen etter å ha signert en ny kontrakt på fødselsdagen.

I 2011 reddet han 35 skudd i 3-0-seieren over Arizona etter å ha signert en sjuårsavtale til 49 millioner dollar. Lørdag reddet han 26 skudd mot Bruins etter å ha satt navnet sitt på en toårsavtale til 10 millioner dollar.

Han holdt nullen for annen gang denne sesongen og for 53. gang i karrieren. Publikum sang fødselsdagssangen for ham i 3. periode.

– Det har vært en fantastisk dag, og det var en viktig seier. Jeg er stolt over at jeg får bli i denne klubben som ga meg sjansen for så lenge siden, sa Rinne.

Roman Josi scoret vinnermålet som førte Predators opp i 22 mål. Det er best i ligaen.

– Det er flott at Pekka forlenget. Han er lederen vår, en flott fyr og åpenbart den beste keeperen i NHL, sa sveitsiske Josi, som noterte sitt 300. målpoeng i karrieren.

Eric Staal oppnådde også en milepæl lørdag. Han scoret sitt 400. NHL-mål da Minnesota Wild slo St. Louis Blues 5-1. Han er den 96. spilleren som har så mange, men bare fem andre aktive spillere har passert 400.

Ved siden av Rinne holdt tre andre målvakter nullen lørdag. Marc-André Fleury reddet 34 skudd og fredet buret for 50. gang da Vegas Golden Knights slo Carolina Hurricanes 3-0. Thomas Greiss reddet 35 skudd da New York Islanders slo New Jersey Devils 3-0, mens danske Frederik Andersen reddet 31 skudd da Toronto Maple Leafs slo Pittsburgh Penguins 5-0 på bortebane.

