Rio Ferdinand hyller Liverpool-stjerne: - Jeg elsker denne spilleren

Ferdinand erklærer seg selv som en stor fan av Georgino Wijnaldum, både for det han gjør i Liverpool og på landslaget.

Nederlenderen har nytt stor tillit på midtbanen til Jürgen Klopps stjernespekkede Liverpool-lag, etter overgangen fra Newcastle sommeren 2016.

Det er likevel gjerne ikke navnet «Georginio Wijnaldum» som dukker opp i overskriftene, da angrepsstjerner som Mohamed Salah og Sadió Mane som oftest havner i medienes og supporternes søkelys.

Ferdinand: - Han er undervurdert

Til BT Sport, gjengitt av The Mirror, erklærer imidlertid tidligere Manchester United-midtstopper Rio Ferdinand seg selv som en stor tilhenger av Liverpools nederlandske midtbanespiller.

- Jeg må være ærlig. Jeg elsker denne spilleren, sier Ferdinand om Wijnaldum.

- Han er veldig uselvisk, han er intelligent, og han er undervurdert fordi han kan spille i hver eneste posisjon på den midtbanen deres.

Scoringsmaskin på landslaget

På det nederlandske landslaget har Wijnaldum fått en litt annen rolle i laget, der han fra sin midtbaneposisjon har blitt kjent for å bidra en hel del mer i den offensive delen av spillet.

Og på sine 20 siste landskamper har 30-åringen scoret hele 13 ganger.

At han kan bidra vel så mye i det offensive som det defensive imponerer Ferdinand.

- Han spiller i tier-rollen for Nederland, og måten han forsvarer på her (i Liverpool), sier han.

Wijnaldums kontrakt med Liverpool går ut sommeren 2021, og over lengre tid har han blitt kraftig koblet til Barcelona.

Om han skulle forsvinne er det tydelig at Ferdinand i så fall vil se på det som et stort tap for Klopps mannskap.

- Man vet hvilke lagkamerater man spiller med i løpet av karrieren, som fans kanskje ikke setter så stor pris på. På banen vet man hvor stor jobb de vedkommende gjør, og hvor verdifulle de er, sier Ferdinand.

