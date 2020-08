Rio Ferdinand mistet lappen - for sjette gang

Manchester United-ikonet sliter fortsatt med å overholde regler i trafikken.

Det er BBC som melder at Rio Ferdinand har mistet førerkortet i seks måneder etter å blitt tatt i 137 km/t i 110-sonen.

Det er ikke første gang den gamle Premier League-stjernen er i trøbbel for uvettig oppførsel bak rattet. Heller ikke andre gang. Eller tredje, fjerde eller femte.

Brukte barna som argument

En rekke britiske medier melder at dette er sjette (!) gang Ferdinand mister førerkortet.

Både i 1997 (fyllekjøring), 2002, 2003, 2005 og 2012 har han blitt ilagt en såkalt «driving ban» for råkjøring, skriver Daily Mail.

Ifølge avisen ba Ferdinand denne gangen om at han måtte få beholde lappen av hensyn til barna.

Ferdinand mistet nemlig kona og barnas mor i 2015 til brystkreft, og den tidligere United-profilen argumenterte i retten for at han er avhengig av førerkortet for å kjøre sine tre barn rundt.

GAMLE LAGKAMERATER: Rio Ferdinand, her som ekspert for BT Sports, i samtaler med Ole Gunnar Solskjær i forbindelse med Manchester Uniteds FA-cupkamp mot Wolverhampton tidligere denne sesongen. Foto: Robin Parker (Pa Photos)

Ferdinand, som i dag er en kjent TV-ekspert på britisk fjernsyn, la også til at han ikke ønsker å benytte kollektivtransport i frykt for å pådra seg og barna koronasmitte.

Ble ikke hørt

Fotballprofilens advokat Udo Onwere ba retten gi Ferdinand slingringsmonn på grunn av den vanskelige situasjonen, men fikk lite gehør.

Retten dømte den gamle stopperkjempen til seks måneders tilværelse som fotgjenger, i tillegg må han betale 670 pund i bot.

Ferdinands karriere som fotballspiller var langt lysere enn hans karriere som bilfører.

Etter 12 sesonger, 455 kamper og åtte mål for Manchester United ble Ferdinand hentet til Queens Park Rangers sommeren 2014. Han spilte kun 12 kamper for QPR før han la opp som profesjonell fotballspiller etter 2014–15 sesongen.

Engelskmannen huskes fortsatt som en av Uniteds beste stoppere gjennom tidene.